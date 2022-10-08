البابا تواضروس يفتتح معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية.. يمنح الدبلومة

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية، وذلك في آخر محطات يومه بمقر كرسيه والذي بدأ صباحا بتكريم خريجي الكلية الإكليريكية ومشروع «خادم بكرة».

وقال البابا تواضروس، خلال كلمته الافتتاحية، إن دراسة الكتاب المقدس بشكل متخصص أمر مميز يحتاج إلى تعب وجهد من أجل جني الحصاد.

البابا تواضروس: الكتاب المقدس كتاب حياة

وقدم البابا تواضروس عددا من النصائح للطلاب أهمها التمعن في القراءة والتركيز على الكلمة وفهمها، مشيرا إلى أن الكتاب المقدس كتاب حياة، مؤكداً أن الكتاب المقدس «ثابت، واضح، راسخ، ولا نقبل التشكيك فيه».

البابا تواضروس يفتتح محاضرات معهد الكتاب المقدس

وتبع ذلك تقديم بطريرك الكرازة المرقسية، محاضرة للطلاب لافتتاح العام الدراسي والذي يتم على 4 فصول دراسية يجتازها الطالب للحصول على دبلومة الكتاب المقدس والتي يتاح بعدها التسجيل لنيل درجة الماجستير من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الأنبا إيلاريون الاسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والانبا هرمينا الاسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص ابرام بشوندي وكيل الكلية الإكليريكية السابق، والقمص اندراوس متى، وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، والقس كيرلس رشدي، مدير معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية، والقس بيتر نبيل، الأمين المساعد للمعهد، والقس بولا ميمي، الأمين المساعد للمعهد.