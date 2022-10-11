وزير خاجية مولدوفا: بلادنا ترغب في توسيع العلاقات مع مصر

قال وزير خاجية مولدوفا نيكو بوبيسكو، إنَّه يزور مصر لأول مرة بهدف تدعيم العلاقات ودفعها قدمًا، مضيفًا أنَّ بلاده تحتاج لعلاقتها مع مصر والتي سيكون لها انعكاسات على مواطني البلدين.

«بوبيسكو»: نسعى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التجارة البينية قدما

ولفت إلى أنَّ لقاءه مع سامح شكري وزير الخارجية، تطرق إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التجارة البينية قدما ومساعدة كلا الدولتين في تحسين الصمود الخاص لمجتمع البلدين، مؤكّدًا رغبة بلاده بتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال توقيع مذكرات التفاهم والتي تهدف لتسريع وتنشيط التبادل بين البلدين، وتسهيل الدخول بين البلدين بدون تأشيرة.

وزير خارجية مولدوفا: هدفنا دعم العلاقات مع الدول الناطقة بالعربية

وأضاف وزير خارجية مولدوفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري بالقاهرة أنَّ بلاده تسعى لتدعيم أواصر العلاقات مع الدول التي تنطق بالعربية، مشددا على أنَّ هذا العام كان عاما صعبا على بلاده خصوصا مع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الدول، إذ تعاني بلاده من تأثيرات سلبية بخصوص الطاقة والأمن الغذائي، بجانب الصواريخ التي تعبر مولدوفا لأوكرانيا.

وكشف وزير خارجية مولدوفا، أنَّه ناقش مع سامح شكري إمكانية إقامة مشروعات خاصة بالطاقة والبنية الأساسية والسياحة.