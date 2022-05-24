تفتيش منزل رئيس مولدوفا السابق بعد اتهامه بالفساد وخيانة الوطن

أفادت شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ النيابة العامة في مولدوفا، أجرت اليوم الثلاثاء تفتيشا في منزل إيجور دودون، رئيس اتحاد الأعمال المولدوفي الروسي، ورئيس البلاد السابق.

تفتيش منزل رئيس مولدوفا السابق

وأكدت ماريانا كيربك، المتحدثة الرسمية باسم مكتب المدعي العام في مولدوفا، عملية التفتيش لمنزل رئيس مولدوفا السابق، لافتة إلى أنّ التفتيش جاء على خلفية التحقيقات الجارية مع الرئيس السابق، بتهم خيانة الوطن والفساد السلبي والثراء غير المشروع.

قضايا فساد

وفي الـ18 من الشهر الحالي، فتح مكتب المدعي العام في مولدوفا، قضية جنائية ضد الرئيس السابق للاشتباه في قضايا فساد.

وأصدر مكتب المدعي العام بيانا، أكد فيه بدء محاكمة جنائية ضد الرئيس السابق، بسبب فيديو تم تداوله على الإنترنت عام 2020، بين الرئيس السابق وفلاديمير بلهوتنيوك زعيم الحزب الديمقراطي وقتها، وظهر خلالها «بلهوتنيوك» وهو يمنح الرئيس السابق حقيبة سوداء تضم أموال لدعم حزبه.