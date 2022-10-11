«تموين الدقهلية» تعلن توريد 20.7 ألف طن أرز: نتصدر المركز الأول

حققت محافظة الدقهلية المركز الأول في توريد محصول الأرز الشعير بين 7 محافظات موسم 2022، وفقًا لإحصاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منذ بداية موسم التوريد في 25 أغسطس 2022 حتى الآن، في ظل جهود الحكومة ووزارة التموين لتأمين مخزون استراتيجي، يستهدف توريد 1.5 مليون طن أرز لتكون، بمعدل طن واحد عن كل طن فدان مزروع بالأرز هذا العام.

«الأعلى في التوريد بين 7 محافظات هي الدقهلية تليها محافظة كفر الشيخ»، وفقًا لتأكيد المهندس شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية تموين الدقهلية، قائلًا إنّ معدلات التوريد في الدقهلية تتزايد بنسب كبيرة مع زيادة معدلات الحصاد، وصلت إلى 20 ألف و747 طن، منذ بدء التوريد، مشيرًا إلى أنّ هذا العام مبشر بالخير، وهناك إقبال من المزارعين لتوريد طن عن كل فدان وفقا للقرار الوزاري.

كميات الأرز الشعير الموردة

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن كمات الأرز الشعير الموردة في محافظة كفر الشيخ بلغت 14 ألف طن، أما محافظة البحيرة، فبلغت الكميات الموردة 13 ألف طن، ومحافظة الغربية 2774 طن، ومحافظة دمياط 6730 طنًا، ومحافظة الشرقية 3819 طنًا، ومحافظة الإسماعيلية 3819 طنًا، لتزيد معدلات التوريد في المحافظات السبعة عن 60 ألف طنا حتى الآن.

معدلات توريد الأرز في الدقهلية

وأشار إلى أنّ أحدث الإحصائيات في توريد الأرز الشعير في مواقع تخزين الدقهلية هي: البنك الزراعي المصري استقبل 6475 طن أرز رفيع الحبة، و522 طن عريض الحبة، بينما استقبلت مواقع الشركة القابضة للصناعات الغذائية «المضارب»، 12221 طن رفيع الحبة، و767 طن عريض الحبة، والشركة المصرية للصوامع والتخزين استقبلت 758 طن رفيع الحبة.

ومن جانبه، قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إننا نسعى إلى موسم توريد ناجح، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة أرز هذا الموسم بالدقهلية تبلغ 318 ألف فدان، بمعدل توريد طن واحد عن كل فدان، ويوجد 31 موقعا تستقبل الارز الشعير المورد من المزارعين مفتوحة حتى نهاية موسم التوريد.