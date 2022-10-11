الحكومة السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسيل الأموال المصرية

وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية برئاسة أمن الدولة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، لتبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

ترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ظهر اليوم في قصر السلام بجدة، وفق بيان للسفارة السعودية في القاهرة.

وزير الإعلام السعودي يؤيد الدور المحوري لمجموعة أوبك بلس

وفي سياق اخر، وخلال الجلسة، أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى نتائج الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

ونوه إلى الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة «أوبك بلس»، في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي.

واعتبر المجلس أن استضافة مدينة الرياض المكتب الإقليمي للمجلس العالمي للمطارات ACI في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بأنه يعكس تقدم المملكة في قطاع الطيران عالمياً، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 من خلال استقطاب الشركات والمنظمات العالمية لإقامة مقرات لها في المملكة.

السعودية تتحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية لمشجعي كأس العالم

كما قرر المجلس الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، وهذه التكاليف تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع «هيّا»، الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م.