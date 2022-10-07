فيفا تطرح أغنية كأس العالم «Light The Sky» لـ بلقيس ونورا فتحي ورحمة رياض

طرح موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ قليل الأغنية الدعائية لكأس العالم "Light The Sky»، التي قدمتها الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بمشاركة مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمة رياض.

بلقيس: تنفيذ الأغنية خلال أكثر من شهرين

استغرقت الاستعدادات لتنفيذ الأغنية أكثر من شهرين قبل تصويرها في الدوحة على يد المخرجة أمل مفتاح.

وكشفت بلقيس في تصريحات صحفية، عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي سيراه العالم كله قبل انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم، لافتة إلى أن كواليس تصوير الأغنية كانت ممتعة ومليئة بالبهجة والسعادة.

بلقيس: انطلقت في عالم الشهرة والغناء من خلال قطر منذ أكثر من 11 عامًا

وأشارت بلقيس إلى أن العمل مع الفنانين المشاركين في الأغنية كان ممتعا للغاية، لافتة إلى أن كل من شارك في هذا العمل لديه أسلوب مختلف ومميز وهو ما ظهر خلال الكليب.

وقالت بلقيس فتحي إنها انطلقت في عالم الشهرة والغناء من خلال قطر منذ أكثر من 11 عامًا، وأن هذه الأغنية بمثابة نقطة تحول جديدة لها في الاقتراب من العالم.