تيجو 8 برو من «شيري» تنطلق بأحدث التقنيات التكنولوجية العالمية

راعت شركة شيري، عند طرح سيارة تيجو 8 برو، التي تعد واحدة من المنتجات المتطورة والمتميزة بخصائصها الذكية والتكنولوجية البارزة، تلبية احتياجات المستخدمين، وإيجاد حلولا لمخاوفهم يجب أن تتمتع بتقنيات ذكية عالية الجودة، فهي مجهزة بـ12 وظيفة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) على وجه التحديد، مثل خاصية تثبيت السرعة مع الحفاظ على المسافات المرورية (ACC)، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، وتحديد وتحذير من الاصطدام من الأمام (FCW)، لتغطي سيناريوهات القيادة في جميع الأحوال الجوية، ما يعني أنها نجحت في بناء نظاماً ذكياً شاملاً يوفر كل الحماية والسلامة للمستخدمين.

أنظمة الأمان في السيارة

يعتبر الرجوع إلى الخلف، هو التحدي الأكبر في الاستخدام اليومي للسيارة، بسبب وجود نقاط عمياء لا تستطيع المرآة الخلفية رؤيتها، وهنا يأتي دور نظام تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA للمساعدة، فعندما تقوم سيارة تيجو 8 برو بالرجوع للخلف، يمكن لنظام تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA، مساعدة السائق في رؤية المنطقة الخلفية للسيارة من الجانبين، وإبقاء السائق على دراية بما إذا كانت هناك سيارات أو مشاة أو حواجز في النقطة العمياء من المرآة الخلفية.

أنظمة مساعدة السائق

وبمجرد وجود خطر الاصطدام، سيقوم نظام RCTA بإصدار صوت إنذار، بينما يرسل نظام التنبيه BMS أيضا تحذيرًا للمستخدمين، بحسب ما أعلنته الشركة، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشكل النقطة العمياء لمرآة الرؤية الخلفية خطرًا على سلامة السائق عند الانتقال بين الحارات المرورية أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة فإذا كنت غير قادر على مراقبة السيارة في الممر الخلفي الأيمن ووضع مسار الطريق، يمكن ان تحدث كوارث في غضون ثوان، ولكن بفضل وجود نظام اكتشاف النقطة العمياء (BSD)يمكن لسيارة تيجو 8 برو ان تتجنب مثل هذه المخاطر.

كما يراقب نظام BSD، النقطة العمياء في مرآة الرؤية الخلفية للسيارة من خلال أجهزة استشعار الرادار، فعندما يقترب جسم ما من أجهزة الاستشعار، يتم عرض إشارة ضوئية في المرآة على الجانب المقابل، وذلك للتحذير من الخطر، حتى إذا كانت النقطة العمياء غير واضحة، وهناك خطر آخر محتمل يمكن أن يحدث بسبب النقاط العمياء الخلفية، وذلك عند فتح الباب في حالة الوقوف، ما قد يتسبب في وقوع حادث مروري إذا لم يكن السائق حريصا.

لذلك تم تجهيز سيارة تيجو 8 برو بنظام تحذير فتح الباب (DOW)، والذي يسمح للرادار الخلفي بمراقبة الهدف المتحرك في الجانب الخلفي من النقاط العمياء للسيارة أثناء فتح الباب في حالة الوقوف، ويتم إصدار التحذير من خلال إشارة ضوئية من مرآة الرؤية الخلفية عند وجود خطر حدوث تصادم بسبب فتح الباب.

علاوة على ذلك، تم تجهيز سيارة تيجو 8 برو بنظام تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) وخاصية التوقف الذاتية عند الطوارئ (AEB)، والتي يمكنها تحديد إذا كان هناك خطر وقوع حادث خلفي وفقًا لمسافة وسرعة السيارة التي أمامك، وهنا، سيرسل النظام أشكالًا مختلفة من التحذير إلى السائق وسيقوم بالضغط على المكابح عند الضرورة لتجنب الاصطدام أو التخفيف من حوادث الاصطدام عند مواجهة الفرملة الطارئة للسيارة التي أمامك ومواقف أخرى غير متوقعة.

دائما ما تسبب القيادة على الطرق السريعة لفترة طويلة التعب وعدم التركيز، لذلك تم تزويد سيارة تيجو 8 برو بخاصية تثبيت السرعة مع الحفاظ على المسافات المرورية (ACC) لمتابعة السيارة تلقائيًا في المقدمة والبدء والتوقف.

كما تمكن خاصية التحذير عند الخروج من الحارة (LDW) وخاصية الحفاظ على القيادة في الحارة (LKA) من مساعدة السائق في التحكم في السيارة للبقاء في المسار الصحيح، علماُ بأن خاصية تثبيت السرعة مع الحفاظ على المسافات المرورية المجهزة في سيارة تيجو 8 برو متوفرة في نطاق سرعة يتراوح من 0 إلى 180 كم / ساعة، بينما تعمل خاصية المساعدة في الزحام (TJA) في نطاق السرعة المنخفضة ووظيفة مثبت السرعة الذكي (حفاظ على مسافات) (ICA) في نطاق السرعة العالية.

وفيما يتعلق بالأمان الذي يوفره الذكاء التكنولوجي، فإن سيارة تيجو 8 برو مجهزة بخاصية تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) لتكون السيارة أكثر قوة، كما يمكن لتيجو 8 برو إجراء عمليات استجابة للحماية السريعة، مثل أحزمة أمان للإنذار المبكر في حالة اندفاع سيارة خلفك بسرعة عند القيادة بسرعة منخفضة أو الانتظار انتظارًا للضوء الأحمر، وذلك لتقليل خطر الاصطدام قبل وقوع حادث خلفي.

إلى جانب ذلك، تتميز خاصية معلومات الحد من السرعة الذكية (ISLI) والتحكم الذكي في المصابيح الأمامية (IHC) في سيارة تيجو 8 برو بأنه تم تصنيعها بتقنيات تكنولوجية ذكية ومبتكرة، وعندما تحدد خاصية معلومات الحد من السرعة الذكية (ISLI) أن السرعة أصبحت تتجاوز الحد الأقصى على الطريق، فإنها تقوم بإصدار إنذارًا بذلك.

بينما يقوم التحكم الذكي في المصابيح الأمامية (IHC) بتشغيل المصابيح الأمامية والتبديل بين الضوء العالي والمنخفض وفقًا للضوء الخارجي تلقائيًا، عند القيادة ليلاً أو المرور عبر الانفاق، علاوة على ذلك، فإن الاستخدام للأضواء لن يضمن سلامتك الشخصية فحسب، بل سيقلل أيضًا من نسبة المخاطر للحارة المقابلة.

ماذا عن الشركة المنتجة؟

الجدير بالذكر، أن سيارة تيجو 8 برو تتميز بـ12 وظيفة ذكية من ADAS لتغطي كافة السيناريوهات الرئيسية للقيادة اليومية، وتحقق القيادة الآمنة باستخدام التكنولوجيا الذكية وتعزيز تجربة القيادة أكثر متعة للعملاء.

وعرفت شيري، باسم «شيري التكنولوجية» منذ تأسيسها لإصرارها على إتقان التقنيات الأساسية، حيث أنشأت ستة مراكز للبحث والتطوير في العالم وفريق بحث وتطوير يضم أكثر من 5000 من أبرز الخبراء والمتخصصين، مما يوفر لها مزايا في تكنولوجيا الوقود التقليدية والطاقة الجديدة وتصنيع الذكاء ومجالات أخرى.

وبعد أكثر من 20 عامًا من الاستكشاف في مجال مركبات الطاقة الجديدة، أثبتت شيري ريادتها من خلال أربع منصات لتجميع المركبات وخمسة أنظمة فرعية عامة وسبع تقنيات أساسية، وأصبح طرازها EQ1 رائدًا للسيارات الكهربائية ذات البطاريات الصغيرة في الصين.

وبالنسبة للتوسع في السوق العالمية، فإن شيري هي أول شركة سيارات صينية تقوم بتصدير السيارات وأجزاء CKD والمحركات وتكنولوجيا تصنيع السيارات والمعدات إلى العالم، وحتى الآن، قامت صدرت سياراتها إلى أكثر من 80 دولة وحول العالم، وأنشأت عشرة مصانع في الخارج، وتتعاون مع أكثر من 1500 موزع ومنافذ خدمة في الخارج، ومع ما يقرب من 2.1 مليون مستخدم خارج الصين، لتحتل المرتبة الأولى في عدد سيارات الركاب المصدرة من الصين لمدة 19 عاما متتالية.