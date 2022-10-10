وزيري: تعميم سيارات تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق الأثرية قريبا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وسائل النقل في المناطق الأثرية بدأت بأتوبيسات تعمل بالسولار، وأصبحت السيارات تقف في مناطق الانتظار بعيدا عن الآثار ويتم التحرك بعد ذلك بسيارات خفيفة تعمل بالطاقة الكهربائية، والآن تعمل السيارات في المناطق الأثرية بالطاقة الشمسية داخل منطقتي وداي الملوك والدير البحري، ومن المقرر تعميمها للعمل في جميع المناطق الأثرية.

استخدام السيارات الصديقة للبيئة

وأوضح «وزيري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، أن استخدام السيارات الصديقة للبيئة لاقى استحسان زوار المناطق الأثرية بشكل عام، لافتا إلى أن عوادم السيارات التي تعمل بالسولار تضر بالقطع الأثرية، ودعا ذلك لاستخدام سيارات لا تؤثر بأي انبعاثات في محيط المناطق الأثرية.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أن العالم حاليا يهتم بشكل كبير بتحويل البيئة للحياة الخضراء، وجميع مؤسسات وقطاعات الدولة لابد أن تعمل في هذا الاتجاه بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، مؤكدا أن مصر مستهدفة سياحيا تنافس من الدول القريبة، والبعض يطمع في اتجاه السياحة إليه بدلا من أن تتجه لمصر.

معرض أزياء عالمي في الأقصر

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن معرض الأزياء العالمي المقام في الأقصر خلال اليومين الماضيين نقلته كبرى القنوات والصحف العالمية، وشهدت الأقصر كما غير مسبوق من الطيران العارض، لافتا إلى أن مرافقي عرض الأزياء العالمي بالأقصر موجودون حتى الآن، وجميعهم أشادوا بالتنظيم الراقي وحسن الاستقبال والضيافة وحجم الاحتفال بوصولهم، «90% من زوار الأقصر خلال اليومين الماضيين كانت زيارتهم الأولى، وتعهدوا بأن يأتوا إلى مصر مرة أخرى مع عائلتهم».

احتفالات بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون

وأضاف أنه سيعقد عرضا دوليا للأزياء في ساحة الأهرامات في مطلع العام المقبل وهناك نحو 1500 مشارك من مختلف دول العالم، مؤكدا أن قطاع الآثار لم ولن يتوقف عن إظهار الحضارة المصرية، ومن المخطط في نوفمبر المقبل في الأقصر بالتزامن مع مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، أن تكون هناك احتفالية كبرى بمشاركة 150 عالم آثار من مختلف بلاد العالم، بالإضافة لعدة احتفاليات وزيارات للمناطق الأثرية بالتزامن مع هذه المناسبة.