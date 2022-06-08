«شيري» تكشف عن مواصفات سيارة تيجو 8 برو الجديدة في مصر.. اعرفها

كشف الوكيل الحصري لسيارات شيري في مصر، عن مميزات أحدث جيل من سيارات شيري وهي «تيجو 8 برو» 2022 من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، والتي تأتي بمواصفات تمثل انطلاقة جديدة بمستوى حصري من المواصفات في سوق السيارات المصري، وبما يمثل نقلة نوعية جديدة في عالم متعة القيادة والرفاهية، إضافة للتكنولوجيا المتقدمة وأعلى مستوى من الأمان والتصميم التي تتميز بها.

إطلاق السيارة في مصر

ويأتي إطلاق شيري تيجو 8 برو بالسوق المصري لتعزيز قطاع السيارات بكل ما هو جديد بمختلف الموديلات والفئات لدعم احتياجات المستهلك المصري، حيث ستمثل، إضافة قوية لسوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـSUV الـ7 راكب.

تطوير السيارة كليًا

وجرى تطوير السيارة كليًا لتصبح الحصان الرابح في فئة السيارات الـ7 راكب، ويتوفر منها ثلاث فئات مختلفة في التجهيزات والأسعار، إذ تأتي شيري تيجو 8 برو بسعة لترية 1.6L Turbo وأقصى قوة حصانية 197/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 290/ 2,000-4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 7 Speed DCT.

كما جرى تصميم السيارة لتصبح أكثر جاذبية وبمظهر ذو خطوط انسيابية، وأكثر اتساعاً لتعطي الرحلات العائلية راحة وأمان أكبر من ذي قبل، وجرى تصميمها بأبعاد طول كلي 4,722 مم وبعرض يبلغ 1,860 مم، مما يعطي مساحة أكبر لمستخدمي السيارة وارتفاع يبلغ 1,745مم وقاعدة العجلات 2,710 (مم)، أما السعة التخزينية لصندوق الأمتعة فتبلغ 886 - 1,930 لتر.

تصميم السيارة

وصُممت السيارة لتستوعب 7 مقاعد موزعة على ثلاثة صفوف حيث تتيح تجهيزات الصف الأول من السيارة إمكانية تعديل كرسي السائق والراكب الأمامي كهربائيًا، كما أن كرسي السائق مزود بخاصية الاستقبال والذاكرة، ينما تم تزويد الصف الثاني من كراسي السيارة بإمكانية تحريك المقاعد في 4 اتجاهات (60:40)، وX1 شاحن USB ومخارج تكيف، أما تجهيزات الصف الثالث فتتمثل في إمكانية تحريك مقاعد ثالث صف في اتجاهين (50:50) مع وجود تكييف هواء مستقل ومخارج تكييف مما يعطي الراكب شعوراً أكثر راحة ورفاهية.

كما تم تجهيز السيارة بفرش جلد للمقاعد الداخلية، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد قابلة للإمالة والامتداد، وناقل حركة إلكتروني، وشاشة عداد LCD 12.3 بوصة لمنح عين قائد السيارة قدرة جيدة على الرؤية ومتابعة إحصائيات السيارة، بالإضافة إلى تكييف هواء مزدوج بخاصية التبريد داخل المسند الأمامي، وخاصية فتح الزجاج بضغطة واحدة، وخاصية غلق الزجاج بضغطة واحدة، وشاشة تحكم بالتكييف 8 بوصة، ومزيل ضباب أمامي تلقائي.

وتتميز أنظمة التعليق الأمامي والخلفي للسيارة بأنها مزودة بنظام التعليق الأمامي McPherson أما نظام التعليق الخلفي فهو Multi-Link ونظام توجيه EPS (Electronic Power Steering).

التجهيزات الترفيهية والأمان

ومن الملاحظ بقوة في سيارة شيري تيجو 8 برو الاهتمام الكبير بمواصفات أمان السيارة التي زودت بمواصفات فائقة الحرص والدقة، من خلال وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية ستائرية، مع مكابح مضادة للانغلاق حيث تم توزيع قوة المكابح إلكترونياً، ونظام الاتزان الإلكتروني، مع خاصية برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومكابح يد إلكترونية، بالإضافة إلى تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية. كما تم تزويد السيارة بنظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، مع كاميرا للرؤية الخلفية، ورؤية 360° لمحيط السيارة، وجهاز تحذير المسافة الأمامية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وخاصية مراقبة النقاط العمياء مع القدرة على تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، وأيضاً خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ مع خاصية التنبيه عند الرجوع للخلف، بالإضافة إلى خاصية التنبيه عند فتح الأبواب، وخاصية التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وخاصية الحفاظ علي القيادة في المسار، وجرى تزويد السيارة بخاصية المساعدة في الزحام، مع إضافة مميزات التحكم الذكي في الإضاءة العالية لمنح قائد السيارة رؤية أفضل أثناء ركن السيارة منعًا لخدشها أو الاصطدام بالحواجز من خلال مرايات كهربائية الطي والضبط.

وتتوافق هذه المميزات مع التجهيزات الخارجية للسيارة مما يعطيها تناغماً ملحوظاً في الحركة من خلال جنوط سبور مقاس "18 (235/55) وإطار طوارئ حديد وحوامل سقف أما مخارج الشكمان فهي مزدوجة مع سبويلر خلفي.

أما تجهيزات الإضاءة فجاءت بمصابيح أمامية بإضاءة LED وفوانيس LED خلفية مع إضاءة أمامية خلال النهار LED وإشارات جانبية بالمرايات LED وإشارات جانبية ديناميكية وإضاءة فرامل علوية LED وإضاءة داخلية خافتة ملونة ومزودة بإضاءة داخلية في البدالات.

وسائل راحة ذكية في السيارة

وتتميز تيجو8 برو بوسائل راحة ذكية حيث تأتي السيارة بمفتاح ذكي مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وأيضاً إمكانية إدارة المحرك عن بُعد، وزجاج فاميه خلفي مع خاصية اختيار نمط للقيادة X2 وكذلك حساس إضاءة أتوماتيك مع مثبت سرعة والقدرة على فتح صندوق الأمتعة كهربائياً، ومما تم إضافته لمميزات السيارة إنه بإمكانها التعرف على المفتاح لفتح صندوق الأمتعة وحساس مطر أتوماتيك، ولمزيد من فخامة ورفاهية تيجو8 برو فإنها تأتي بفتحة سقف بانوراما وستارة كهربائية وشاحن هوائي للهاتف مع مثبت سرعة ذكي مع الحفاظ على المسافات والحارات المرورية.

ودائماً ما ينتظر عشاق تيجو المزيد من رفاهية السيارة وهذه المرة تم إضافة شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة الذي يدخلك في عالم جديد من المتعة، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة المهام ونظام Bluetooth للهاتف.