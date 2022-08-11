أسعار سيارات شيري في مبادرة إحلال المركبات.. تبدأ من 233 ألف جنيه

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة «إحلال السيارات القديمة» إن فئات السيارات داخل المبادرة لم تتغير ولكن تم تعديل أسعار المركبات، موضحًا أن فئات السيارات هي نفسها التي تم الاعلان عنها، وهي سيارات صيني وياباني، بالإضافة إلى سيارات «الميكروباص».

أسعار سيارات شيري في مبادرة الإحلال

وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة المالية تعاقدت مع 5 علامات تجارية للسيارات لادا جرانتا والبي واي دي والسيارات الشيري ونيسان وسيارات الشيفرولية والهيونداي النترا.

وتابع «عوض»، أن الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر» اشتركت في مبادرة إحلال السيارات بـ3 أنواع، ومنها: وشيري تيجو 3 وسجل سعر السيارة 321 ألف جنيه، وشيري أريزو أم تي 233، والسيارة الثالثة هي ARRIZO CVT COMFORT وسجل سعرها 273 ألف جنيه.

وأعلنت «غبور مصر» عن مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022، الموجودة بمبادرة إحلال السيارات حيث تعتمد السيارة المجمعة محليًا على محرك يتكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر وينتج قوة 126 حصانًا، ويعمل بنظام الجر الأمامي وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

وتعتبر شيري تيجو3 هي أول سيارة رياضية في مبادرة إحلال السيارات، وجرى تعديل الصادمات الأمامية والخلفية، وأضيف إليها مصابيح LED أمامية وخلفية وإشارات بالمرايا الجانبية، فضلًا عن إطارات رياضية مقاس 17 بوصة، وفرش المقاعد مزيج بين الجلد والقماش داخل السيارة.

مبادرة إحلال السيارات

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة رئاسية لإحلال السيارات القديمة التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة، وتقسيطها على 7 أو 10 سنوات بفائدة مالية 3%.