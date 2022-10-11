تأجيل محاكمة 14 متهمًا في قضية «داعش الوراق» لجلسة 16 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش الوراق»، لجلسة 16 نوفمبر للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الدعوى للإخلال بمصالح الدولة

وشملت أوراق القضية التي حملت رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع 14 متهما، قيامهم في الفترة من عام 2014 إلى يناير 2021، بينهم المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية تدعو إلى الإخلال بالنظام الحالي، فضلًا عن الدعوى إلى الإخلال بمصالح الدولة وتعريض حياة المواطنين إلى الخطر.

الانضمام لجماعة إرهابية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين من الثاني وحتى العاشر انضموا إلى جماعة إرهابية، بينما مول المتهمون من السابع وحتى الحادي عشر جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضهم، والمتهمون من الثاني وحتى السابع والعاشر اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم بعد الانضمام للجماعة.

وفي السياق، أجلت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح»، لجلسة 12 نوفمبر.

التلويح بالعنف وإحداث شغب

وجاء في أوراق القضية، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيامهم بالتجمهر والتلويح بالعنف واقتحام قسم شرطة أطفيح، وإحداث الشغب وإشعال النيران به، فضلًا عن الشروع في قتل عدد من المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

تكوين تشكيل عصابي للتعدي على قوات الشرطة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا مزودًا بالأسلحة والذخائر، وإحراز خرطوش وزجاجات مولوتوف، وكان هدفهم التعدي على قوات الشرطة في مركز شرطة أطفيح وإزهاق أرواحهم، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.