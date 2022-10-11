«التموين»: إنتاج الأرز العام الحالي مرتفع والمخزون يكفي للعام المقبل

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة إنتاج الأرز الشعير للعام الحالي مرتفعة للغاية بإجمالي 6 مليون طن أرز شعير على مساحة مليون ونصف فدان أرز في 8 محافظات هي «الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط والقليوبية»، وذكرت الوزارة أن المخزون يكفي للعام المقبل.

حصيلة إنتاج الأرز الشعير للعام الحالي

وذكرت وزارة التموين، أنها تستهدف توريد مليون ونصف طن أرز شعير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي لكميات الأرز التمويني التي تصرفها الوزارة كسلعة أساسية ضمن مقررات التموين للمواطنين حاملي البطاقات شهريا.

وتكثف مديريات التموين على مستوى المحافظات جهودها لتحديد الكمية المزرعة من الأرز لدى الفلاحين من أجل استلام طن أرز من كل فدان بناء على مساحات الأرز المنزرعة في كل قرية.

المحافظات الأعلى توريدا للأرز الشعير

وأكدت مصادر في وزارة التموين، أن محافظة الدقهلية هي الأعلى في توريد الأرز الشعير لهذا العام، وسلمت ما يقرب من 320 ألف طن أرز شعير حتى الآن، يليها محافظتي كفر الشيخ والشرقية في نسبة التوريد.

وينتهي موسم حصاد الأرز الشعير في منتصف ديسمبر المقبل، إذ بدأ الحصاد رسميا في 25 أغسطس الماضي، برقابة من مديريات التموين لضمان التزام المزارعين بتوريد الكميات المقررة عن الأفدنة المنزرعة طبقا للسعر المحدد من الوزارة الذي يشمل 6600 جنيه للأرز رفيع الحبة و6850 سعر طن الأرز عريض الحبة.