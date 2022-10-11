9 ضوابط من «التموين» حول اعتماد تسجيل المضارب ومواقع تخزين الأرز الشعير 2022

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022، بشروط وضوابط.

ضوابط مشاركة المضارب في موسم توريد الأرز 2022

وشملت الضوابط والإجراءات التنظيمية لمساومة المضارب في موسم توريد الأرز 2022 على التالي:

1- التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير.

2- فتح باب التقديم من 10-10-2022 وحتي يوم الخميس الموافق 13-10-2022.

3- تقديم صورة السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها.

4- تحديد الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.

التزامات المضارب

5-تعليق لافتة على كل مضرب بأنه مضرب معتمد من وزارة التموين وموضح بها إنه يعمل في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير لموسم 2022.

6- التأكيد على التزام المضرب بأسعار توريد الأرز المعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تشمل 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة و8850 لطن الأرز عريض الحبة.

7- محاسبة المضرب عن الكميات الموردة بالمضرب كل 3 أيام.

8- يجوز للمضرب استخدام حتى (50%) من إجمالى الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

9- في حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الارز.

وأكدت وزارة التموين، أن القرارات السابقة تم الاعلان عنها خلال ترأس وزير التموين لإجتماع اللجنة العليا للأرز، والتي شهدت الاعلان عن فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022.