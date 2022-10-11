احتفالا بيوم الفتاة العالمي.. مروة مرسي من الإسكندرية لرئاسة تحرير «الوطن»

استمرارًا للتقليد السنوي الذي تطبقه مؤسسة «الوطن» منذ سنوات بالتزامن مع اليوم العالمي للفتاة، الذي يتم الاحتفال به 11 أكتوبر من كل عام، إذ تقلدت الزميلة مروة مرسي، رئيس قطاع المحافظات، رئاسة تحرير موقع وجريدة الوطن، تقديرا من إدارة المؤسسة على دورها خلال الفترة الماضية، وكمُمثلة عن فتيات وسيدات «الوطن» كونهن يمثلن عمودا أساسيا في عمل المؤسسة ونجاحها وتطورها على مدار الـ11 عامًا الماضية.

الخطيب: اختيار مروة مرسي رئيس تحرير في يوم الفتاة العالمي

وقال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن المؤسسة تتبع تقليدًا سنويًا احتفالا باليوم العالمي للفتاة، لتخوض فتاة يوما كاملا بشكل جدي وفعلي في إدارة المؤسسة، سواء على مستوى إدارة الموقع صباحًا أو الجريدة الورقية وطبعتها، مؤكدًا أن اختيار المؤسسة لـ«مروة مرسي»، وهي زميلة بدأت مع انطلاق المؤسسة في أبريل 2012، وتدرجت من مسئولة عن مكتب الوطن بالإسكندرية ثم نائب لرئيس قطاع المحافظات، ثم الآن تشغل رئيس قطاع المحافظات، وتركت بصمة واضحة، وتتمنى لها المؤسسة مستقبلا واعدًا في الجانب الإداري.

مروة مرسي تدير النسخة الورقية والإلكترونية

حالة من السعادة والإحساس بالمسؤولية عاشتها الزميلة مروة مرسي على مدار اليوم، في إدارة مؤسسة مثل «الوطن» بنسختيها المطبوعة والإلكترونية، وتشجيع جميع المجلس التحريري لها، لتعش التجربة بكل تفاصيلها، وتبدي آرائها واقتراحاتها، وتشارك صناع المحتوى في المواد المطروحة على الموقع الإلكتروني وصفحات الجريدة أيضًا.

مروة مرسي: تجربة مهمة بكل ما تحمله الكلمة

ومن جانها قالت مروة مرسي، إن يوم الفتاة العالمي ليس فقط من أجل دعم الفتاة بل للتأكيد على كل حقوقها في التعليم والتغذية والصحة وعدم الزواج المبكر، مشيرة إلى أن تولي إدارة تحرير واحدة من أكبر المؤسسات الصحفية وهي «الوطن» تجربة مهمة بكل ما تحمله الكلمة، وتمثل رسالة دعم لكل فتاة.