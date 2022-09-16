«الوطن» تناقش قضايا المحور الاجتماعي من التعليم والصحة إلى الأسرة والسكان (الحلقة الثالثة)

تستكمل «الوطن» سلسلة حواراتها مع أعضاء المحاور واللجان فى الحوار الوطنى، فى الحلقة الثالثة، وتستعرض فى حلقة اليوم أبرز مقترحات ورؤى مقررى ومساعدى لجان المحور الاجتماعى، فى قضايا التعليم والصحة والثقافة والزيادة السكانية. ويضم المحور الاجتماعى فى الحوار الوطنى 6 لجان فرعية، وهى: لجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة الصحة ولجنة القضية السكانية ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعى ولجنة الثقافة والهوية الوطنية ولجنة الشباب.

وشملت الحلقة الأولى أربعة حوارات مع مقررى ومساعدى لجان المحور السياسى، عن قضايا مباشرة الحقوق السياسية وتنمية الحياة الحزبية وقوانين الانتخابات والمحليات، فيما تناولت الحلقة الثانية أمس خمسة حوارات مع مقررى ومساعدى لجان المحور الاقتصادى، عن قضايا الاستثمار المحلى والأجنبى ومخصصات الموازنة العامة ودعم الصناعة الوطنية وتطوير قطاعى الزراعة والأمن الغذائى.

وتأتى هذه السلسلة من الحوارات الصحفية بعد انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطنى فى جلسته السادسة السبت الماضى من تشكيل المحاور الرئيسية واللجان الفرعية، التى بلغ عددها 3 محاور و19 لجنة، تضم 44 مقرراً ومقرراً مساعداً.

واتسم تشكيل المحاور واللجان بالتنوع، حيث تتضمن كل ألوان الطيف المجتمعى من سياسيين أصحاب توجهات مختلفة وممثلى أحزاب مؤيدة ومعارضة، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية. ولم يقتصر التنوع على الاختلافات الأيديولوجية فقط، بل امتدت مساحة التنوع لتضم أصحاب الخبرات جنباً إلى جنب مع الشباب، بخلاف التمثيل الواسع للمرأة.