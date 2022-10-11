الكشف على 1308 مواطنين في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

واصلت جامعة كفر الشيخ إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية في كفر الشيخ

ودفعت الجامعة، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بقافلة طبية متكاملة، اليوم الثلاثاء، إلى قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، استمراراً لسلسة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري والتمريض وطب الفم والأسنان، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة مها أبو جازية، والدكتورة إيناس الجندي، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن، وطب وجراحة العيون، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، والباطنة العامة، والكبد والجهاز الهضمي، وجراحة المخ والأعصاب، والأمراض الجلدية، والأمراض الصدرية، وجراحة العظام، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، وطب الفم والأسنان، والصحة العامة والتوعية الصحية، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بالجامعة.

تنظيم قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إنه جرى تنظيم عددًا من القوافل المتكاملة سواء كانت صحية أو بيئية أو زراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مع مجلس الوزراء ومحافظة كفر الشيخ والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والمجلس القومي للمرأة.

وأضاف «دسوقي» أن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

صرف العلاج بالمجان للمواطنين

وتابع أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1308 حالات من أبناء قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.