أستاذ بـ«بحوث الصحراء»: أهمية مواجهة التغيرات المناخية بمواد محلية الصنع

قالت الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، وعضو مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إن هناك عدة فئات ستتأثر بالتغيرات المناخية، ومنها المرأة وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الأفراد الذين ترتبط مهنهم بالطبيعة مثل صغار المزارعين والصيادين.

وبحسب «يسري»، سيتاثر أيضًا المواطنون من ذوي الخصائص الاقتصادية الاجتماعية، وهم الحاصلين على تعليم بسيط أو أميين، أو المصابين بأمراض صحية دائمة، وكذلك غير القادرين على اكتساب مهارات تمكنهم من الحصول على الربح من وظائف جديدة.

حلول مواجهة التغيرات المناخية

وأوضحت الأستاذ بمركز بحوث الصحراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «dmc»، أن حلول مواجهة التغيرات المناخية لابد وأن تكون محلية الصنع من حيث الجوانب الفنية، لافتة إلى أن الدول التى أنتجت كميات كبيرة من الكربون وسببت الاحتباس الحراري، لابد وأن تتحمل المسؤولية في تمويل برامج التنمية المستدامة التي تعالج تأثيرات أفعالها على البيئة.

جهود مصر في الحد من إنتاج الكربون

وأشارت «يسري» إلى أن مصر لا تنتج كميات الكربون الكبيرة التي تضر بالبيئة، ومع ذلك تعمل على تقليل معدلات هذه الانبعاثات، من خلال استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية وطاقة البيوجاز والطاقة النظيفة بشكل عام.

المصريون قلقون من التغيرات المناخية

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، استطلاع رأي أجرته شركة «داتا فور جود» لصالح شركة ميتا «فيسبوك سابقا»، على عينة من المواطنين في 192 دولة حول العالم منها مصر، بحجم عينة بلغ 108 آلاف و946 بالغا، حيث أشارت النتائج إلى أنّ 77% من المصريين لديهم وعي بأزمة التغيرات المناخية، حيث ظهر أن 8% منهم واعون جدا، و27% واعون إلى حد ما، و42% واعون بشكل منخفض.