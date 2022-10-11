ضبط «بيوتي سنتر» شهير في طنطا يستخدم عدسات وحقن فاسدة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط المستلزمات الطبية غير الصالحة وأيضا محاربة بيع الأرز الشعير خارج الشون الحكومية، في إطار ضبط السوق ومتابعة توريدات الأرز الشعير.

عدسات طبية لاصقة

قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن حملة مكبرة من مديرية التموين وبالتنسيق مع هيئة الدواء والعلاج الحر، ضبطت بيوتي سنتر شهير بطنطا، بداخله حقن ميزوثيرابى وبنج مخدر وكولاجين وعدسات لاصقه تحت السلم، وجرى التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة.

وأشار إلى أن حملة نفذتها إدارة تموين قطور أيضا، تمكنت من ضبط كمية من أرز الشعير بحوزة أحد تجار الأرز بناحيه قطور، وتم تحميل الكمية على السيارة الخاصة بالتاجر وتم التوجه إلى شونة البنك الزراعي بقطور وتوريد الكميات.

كما ضبطت حملة من إدارة تموين بسيون، كمية أرز شعير بلغت نحو 7 طن أرز شعير بحوزه مزارعين، وتم توريد الكميات إلى صالح الشون الحكومية بمركز بسيون.

توعية المزارعين بضرورة توريد الأرز

وأضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعه توريدات الأرز الشعير للموسم الجاري، وهناك متابعة يومية من قبل المديرية والإدارات لمتابعة أعمال توريد الأرز الشعير إلى الشون الحكومية، والمرور على المزارعين والتنبيه عليهم بضرورة توريد الأرز على حسب القيمة المطلوبة طبقا للحيازة الزراعية.