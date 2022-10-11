وزيرة البيئة: 15 وزارة تشارك في استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، إن مصر تستضيف في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل النسخة 27 من مؤتمر المناخ، وسط اهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنة عليا في نوفمبر 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء، وذلك عقب الإعلان عن فوز مصر باستضافة الدورة من مؤتمر الأطراف، لافتة إلى أن اللجنة تتضمن وزارة الخارجية باعتبار أن السفير سامح شكري وزير الخارجية رئيسا للمؤتمر.

وضع خطة زمنية بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة

وأضافت «فؤاد»، خلال حوار لها مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، أن اللجنة تتضمن أيضًا وزارة البيئة باعتبار أن وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.

كما تم تشكيل 3 لجان فرعية موزعة بين لجنة للموضوعات الفنية والسياسية، وأخرى للموضوعات الرئيسية، وتم وضع خطة زمنية بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة، بحسب الوزيرة.

وتابعت: «لدينا 15 وزارة تشارك في استعدادات الدولة لاستضافة القمة، منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والسياحة والطاقة والكهرباء، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصناعة».

إطلاق المنظومة الخاصة بالسياحة الخضراء

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاستعدادات الخاصة بـ«كوب 27» تتضمن إطلاق المنظومة الخاصة بالسياحة الخضراء والتحول إلى الممارسات المستدامة، بمعنى إعادة استخدام المياه مرة أخرى في الزراعات والحدائق، وفرز المخلفات من المنبع، زيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة في كل الفنادق، وتوصيل الإنترنت لكل الفنادق بسرعة جيدة، إضافة إلى تطبيق حلول متكاملة لإدارة النفايات في شرم الشيخ.