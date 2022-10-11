وزيرة البيئة: «كوب 27 و28» يستكملان الدور الريادي لـ مصر والإمارات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، إن مؤتمري المناخ «كوب 27 و28» يستكملان الدور الريادي لمصر والإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيات التي تعمل لصالح الأجيال المقبلة، واصفه الدورة الحالية والتي ستنطلق في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل بأنها شاملة متكاملة تنفيذية إنسانية، معربة عن اعتزازها بالشراكة المصرية الإماراتية على كل المستويات.

صياغة جهود العمل المناخي لصالح العالم

وأضافت «فؤاد»، خلال حوارها مع وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن الوقت حان لمصر والإمارات، لتقديم كيفية صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لصالح العالم، مؤكدة أن عقد مؤتمر المناخ 2022 على أرض مصرية ومؤتمر المناخ 2023 في الإمارات، سيغير من الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المجموعة العربية في قضية التغير المناخي على مستوى الشراكات الاستثمارية والوظائف الخضراء ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتحقيق التصالح بين البيئة والتنمية.

تعتز بالشراكة المصرية الإماراتية

وأوضحت وزيرة البيئة، أنها تعتز بالشراكة المصرية الإماراتية وهي تتعدى حدود تنظيم مؤتمرات المناخ فهي على مستوى المجالات، ونرى أن «cop-28» هو استكمال لـ«cop-27»، واستضافة مؤتمر المناخ لدورتين متتاليتين في دولتين عربيتين تشكل رسالة قوية لدولنا العربية تجاه العالم، ونعول على إصدار توصيات «cop-27» تساعد على اتخاذ قرارات أكثر صرامة في موضوع التكيف والتمويل، ما يجرى مناقشته في الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد للتمويل.