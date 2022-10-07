معاون وزيرة البيئة: علينا التركيز مع الأجيال الصغيرة على قضايا المناخ

قال محمد معتمد، معاوز وزيرة البيئة للرصد والتقييم، إن الأجيال الصغيرة هي الفئة الأهم التي يجب التركيز معها بشأن قضايا المناخ، وتشكيل وعيهم بصورة مهتمة ومراعية للبيئة وقضايا تغير المناخ والقضايا الحياتية، متابعا: «لازم تستثمر فيهم النهاردة علشان لما يكبروا يبقوا أشطر مننا ويتعاملوا بصورة أكثر مراعاة وحفاظا على البيئة».

الهدف من مبادرة «اتحضر للأخضر»

وأضاف «معتمد»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، أن الهدف من مبادرة «اتحضر للأخضر» هي رفع الوعي البيئي وتوعية الناس بمختلف فئاتهم بأهمية البيئة والموارد الطبيعية وكيفية المشاركة في رفع الوعي البيئي، وتعريف الناس الارتباط ما بين حياة الفرد والبيئة.

ولفت إلى أن مبادرة «اتحضر للأخضر» بدأت منذ 2019، وتتركز في المفاهيم الأساسية للبيئة وتعريف الناس بالسلوك الذي يمكن أن يتم تعديله ما يكون له تأثير كبير على البيئة، إضافة لإطلاق حملتين فرعيتين «إيكو إيجيبت» لتعريف الناس بأهمية المحميات والترويج لها، والحملة الثانية «إي تدوير» المتعلقة بالتعامل مع المخلفات الإلكترونية لتوعية الناس بخطورة هذه المخلفات والتخلص الآمن لها.

إطلاق حملة تزامنا مع cop27

وأشار إلى أن مبادرة «اتحضر للأخضر» تتضمن أيضا حملة «رجع الطبيعة لطبيعتها»، والخاصة بتغير المناخ تزامنا مع استضافة شرم الشيخ لقمة المناخ cop27، والتي تسلط الضوء على الأخطار التي يمكن أن تحدث من ظاهرة تغير المناخ، وجهود الدولة لمجابهة ذلك، ودور الفرد بشأنها.