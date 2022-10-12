والدة «قتيل شبرا» بعد إحالة المتهمين للمفتي: شكرا للقضاء العادل.. ابني كان بيصرف علينا

«الحمد لله وشكرا للقضاء العادل وحسبنا الله ونعم الوكيل في المجرمين ربنا ينتقم منهم»، بهذه الكلمات عبرت والدة سائق بشبرا، عن سعادتها بحكم محكمة جنايات شبرا بالأمس التي أسدلت الستار على قضية قتل نجلها بعد استدراجه من قبل سائقين وإلقاء شطة بوجهه، وخنقه باستخدام قطعة قماش «كوفية»، وإلقاء جثته بمصرف زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

والدة المجني عليه: القصاص العادل وتنفيذ الحكم يوم عيد

كشفت والدة المجني عليه لـ«الوطن» عن تفاصيل الواقعة وقالت «ابني كان طالع يشتغل ويدور على لقمة عيشه حيث يمتلك سيارة أجرة يعمل عليها طوال اليوم، وتفاجأت يوم الحادث أن ابني غير متواجد على الخط الذي يعمل عليه من الساعة 11 إلى الساعة 2 ظهرا».

وأضافت والدة المجني عليه، «انتابني القلق والخوف، وظللنا نبحث عنه طوال اليوم حتى ساعات متأخرة من الليل، لنفاجأ اليوم التالي بوجود سيارته وبداخلها حذائه عند مقابر بلقس بقليوب وظللنا 5 أيام متواصلة نبحث عن جثته لنكتشف أنها ملقاة بمصرف زاوية النجار بقليوب»، قائلة «ربنا ينتقم منهم حرقوا قلبي على ابني».

وأضافت والدة المجني عليه «فرحتي مش هتكمل إلا لما يتعدموا، ابني غلبان وكان بيجري على أكل عيشه وكان بيصرف عليا أنا وأبوه والحمد لله البلد جابت لي حقي».

وتابعت الأم، «حبيبي قلبه كان حاسس باللي هيحصل، وقبل ما يمشي جالي واطمن عليا وقالي مش عايزة حاجة يا أمي .. كان أول مرة يعملها قبل ما يخرج للشغل، وأنا قلبي كان مقبوض».

تفاصيل مقتل سائق شبرا بالشطة

بداية أحداث القضية ترجع إلى شهر فبراير الماضي عندما تلقى مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغًا من سائق توك توك وزميله بغياب «نجل الأول»، كما أقرا بأن المتغيب يعمل على سيارة ميكروباص وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها وعدم عودته وعُثورهما على السيارة متروكة بدائرة المركز.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة قيادة المجني عليه، وبيعها واقتسام ثمنها.

وأضاف المتهمان في اعترافاتهما، أن أحدهما استدرج المجني عليه بالسيارة واستقلها والآخر برفقته، وأثناء ذلك غافله أحدهما وألقى كمية من مسحوق «الشطة» على وجهه وتعديا عليه بالضرب بالأيدي فأصيب بحالة إغماء وتولى الآخر قيادة السيارة وقاما بإلقائه بإحدى المجاري المائية بدائرة مركز قليوب، ثم قاما بإخفاء السيارة بمكان العثور عليها لحين التصرف فيها بالبيع، وجرى بإرشادهما استخراج جثة المتغيب، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.