أول شخص يحرر توكيلا للتبرع بأعضائه بعد وفاته في المنوفية: مبادرة إنسانية

وثق شخص يدعى حازم النقيب من محافظة المنوفية، توكيلا في مصلحة الشهر العقاري للتبرع بأعضائه بعد وفاته، بشرط أن يكون التبرع لشخص مؤمن بنفس الفكرة، قاصدا بذلك نشر الفكرة بشكل عام للمساعدة في إنقاذ أكبر عدد من المواطنين من التبرع بالأعضاء.

زوجة «حازم» ترحب بالفكرة

وأوضح «النقيب» في حديثه لـ«لوطن»، أن زوجته وذويه رحبوا بالفكرة عقب عرضها عليهم، معلنا أن زوجته اتخذت نفس القرار وستحرر توكيلا بالتبرع بأعضائها عقب وفاتها، موضحا أنه عمل إنساني يجب على الجميع المساهمة به .

التبرع بالأعضاء عمل إنساني

وحول الرأي الديني في هذا التصرف، قال «حازم» إن التبرع بالأعضاء يعد عملا إنسانيا ولا يخالف الشريعة الإسلامية، مضيفا أن هناك بعض الشيوخ أيدوا التبرع، بينما رفضه آخرون.

التبرع بهدف إنقاذ الآخرين

وعن سبب قراره، كشف «النقيب» إن والده توفي بقصور في الشريان التاجي، بينما توفيت والدته بسرطان الكلى، وكان من الممكن إنقاذهما لو تم التبرع لهما بالكلى والقلب، فضلا عن وفاة العديد من معارفه وأقاربه بسبب أمراض الكبد، ولم يجدوا من يتبرع لهم، وهو ما جعله يتبنى فكرة التبرع بالأعضاء بهدف إنساني لإنقاذ مئات المرضى، مناشدا الجهات المعنية بدعمه لنشر الفكرة.