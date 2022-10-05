رسوم توثيق التبرع بالأعضاء بالشهر العقاري.. اعرف الشروط

وضعت مصلح الشهر العقاري والتوثيق، شروط وخطوات توثيق إقرار التبرع بالأعضاء البشرية في مكاتب التوثيق، وفق المنشور الفني رقم 28 لسنة 2022، الأمر الذي استحوذ على اهتمام قطاع كبير من المواطنين، خاصة فيما يتعلق برسوم التوثيق.

وفي التقرير التالي، ننشر رسوم التوثيق اقرار التبرع بالأعضاء، وخطوات الواجب اتباعها وفق المنشور الفني رقم 28 لسنة 2022، التابع لمصلحة الشهر العقاري، التي جاءت كالتالي:

رسوم توثيق إقرار التبرع بالأعضاء بالشهر العقاري

وقال سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، الذي قال في تصريحات تلفزيونية سابقة تتراوح رسوم إقرار توثيق الشهر العقاري ما بين 30 و50 جنيهًا فقط.

خطوات توثيق إقرار التبرع بالأعضاء بالشهر العقاري

ووضعت مصلحة الشهر العقاري بعض الخطوات الواجب اتباعه لتوثيق إقرار توثيق التبرع بالأعضاء، يجب أن يتم مراعاة الآتي:

- أن يكون الطرفين المتبرع والمتبرع اليه مصريان، ويستثني الزوجين أحدهم مصري أو أجنبي.

- أن يكون درجة القرابة بين المتبرع والمتبرع به من الدرجة الثانية، ويجب أن يتضمن المحرر إقرار من المحرر إقرار عدم صلاحيه أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع اليه.

- أن يتم تحديد العضو أو جزء من عضو أو جزء من عضو أو النسيج المتبرع به من جسم المتبرع، بشكل دقيق

- يتضمن الإقرار كامل البيانات الخاصة بالمتبرع والمتبرع له من واقع الرقم القومي مع ضرورة تحديد صلة ودرجة القرابة.

- كما يجب ذكر بند رئيسي في الإقرار، أن هذا التبرع بدون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منفعة مادية أو عينية، وكتابة شرط بأن المتبرع لن يتكسب هو أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبته.

- يشترط أن يكون المتبرع شخص طبيعي كامل الأهلية، على ألا يزيد عمر المتبرع عن 60 عام، خاصة في عملية نقل أو زراع الكلى وخمسون عاما في العمليات الأخرى.

- في حالة كان المتبرع هو الابن «أحد الأبوين غير مصري» فيجب ألا يقل عمره عن 18 عام، ويجب أن يكون الموافق والتصديق على توقيعات في المحرر.

- يمنع التبرع بالأعضاء من الأطفال عديمي الأهلية أو الناقصين، ولا يعتد بموافقة ذويهم أو من يمثلهم قانونا، باستثناء الخلايا الأم، التي تنقل إلى الوالدين أو الأبناء، إذا لم يوجد متبرع آخر غير هؤلاء، فيجوز التبرع بها، بشرط أن تكون هناك موافقة كتابية من والدي الطفل أو أحدهما، في حالة وفاة الثاني، أو الممثل القانوني لعديمي الأهلية، أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.