«خجولة» و«تبرع بالأعضاء» أبرز تصريحات إلهام شاهين في أسبوع «فيديو»

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار خلال الأسبوع المنقضي بعدد من التصريحات النارية التي أطلقتها خلال تواجدها بأكثر من حدث فني من بينهم ندوة تكريمها بمهرجان المسرح القومي وأيضا في إحدى الندوات الخاصة لإصدار أحد الكتب.

إلهام شاهين: أنا صاحبة أول حكم بإغلاق قناة

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز التصريحات التي أطلقتها إلهام شاهين خلال الأسبوع الماضي.

- كنت طفلة خجولة للغاية وذهبت للأطباء لكي يعالجونني من الخجل.

- كنت بتكسف وأترعش من مقابلة الناس بسبب تعلمي طيلة الوقت في مدارس خاصة للبنات ومنها مدارس راهبات.

- بدايتي الجامعية كانت في كلية لغات جامعة الأزهر ولم أكمل فيها.

- «إنتي قليلة الأدب» كانت أول جملة يتم توجيهها لي من قبل الفنان عبدالرحيم الزرقاني أثناء دراستي في المعهد.

إلهام شاهين: محمد صبحي أستاذي

- وأحب العراق وأحب زيارة ضريح موسى الكاظم وأتمنى زيارته من جديد.

- محمد صبحي أستاذي وهناك مشروع فني سيجمعني به قريبا.

- أبحث عن منتج لفيلم «بنات صابرة» الذي يناقش قضايا كثيرة للمرأة من بينها زواج القاصرات.

- قدمت مسرحيات كثيرة مع أساتذة كبار وابتعدت لأن تاريخي لا يسمح بتقديم مجرد اسكتشات.

- أوافق على بيع أعضائي بدل وفاتي أحسن ما ياكلهم الدود.

- واجهت جماعة الإخوان وحصلت على أول حكم قضائي تاريخي بإغلاق قناة فضائية.

- أقمت دعوى قضائية ضد الأزهر الشريف خصوصًا وأن عبدالله بدر الذي أطلق تصريحات مسيئة لي.

- عبدالله بدر ورجاله زوروا صورتي وألصقوها على صورة ممثلة بورنو، وكبروها ووقفوا بها أمام باب المحكمة، وشطارة المحامي الخاص بي، نجح في الوصول للصورة الحقيقية لفنانة البورنو، واستطاع أمام المحكمة، أن يحول القضية من سب وقذف إلى تزوير، ويصل فيها الحكم إلى 3 سنوات حبس.