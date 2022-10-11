زوجة منافس مصطفى كامل تهنئه بالفوز بمنصب نقيب الموسيقيين: ننتظر الوفاء بوعوده

هنأت المطربة سوما زوجة الفنان والمايسترو مصطفى حلمي أمين، الفنان مصطفى كامل، بفوزه بمقعد نقيب الموسيقيين على حساب زوجها في الانتخابات التي أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء.

وقالت سوما لـ«الوطن»، ألف مبروك لمصطفى كامل نتمنى له التوفيق في ما هو قادم، وننتظر الوعود التي وعد بها أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وننتظر إعداد خطة رصد الفساد التي وعد بها الجمعية العمومية.

انتخابات نقابة الموسيقيين

والجدير بالذكر، أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، كانت أعلنت نتيجة الانتخابات مساء اليوم، التي فاز بها الفنان مصطفى كامل على حساب الموسيقار مصطفى حلمي، وجاءت النتيجة كالتالي:

جملة الأصوات 1889

أصوات صحيحة 1882 الأصوات الباطلة 7

مصطفى حلمي إبراهيم 623

مصطفى كامل 1220

يذكر أن هناك عدد من الفنانين حرصو على تهنئة الفنان مصطفى كامل، بفوزه بمقعد النقيب، من بينهم النقيب السابق هاني شاكر، الذي كتب له منشور خاص عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، تمنى له النجاح والتوفيق في الفترة المقبلة .