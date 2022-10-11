مسؤول سابق بـ«النقد الدولي»: مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي بالشرق الأوسط

قال الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد السياسي، إن أحدا لا يستطيع توقع ما سيحدث مستقبلًا في الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن الظروف السياسية التي يشهدها العالم حاليا غير مسبوقة.

وأشار «صالح»، إلى أنه رغم ذلك، فإن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحًا أن الشعب المصري قادر على عبور الأزمة العالمية، والخروج من عنق الزجاجة، وهناك مؤشرات إيجابية تؤكد ذلك.

الأزمات الاقتصادية تحدث كل 5 سنوات

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»، أن الأزمات الاقتصادية باتت تحدث كل 5 سنوات، وقديما كان العالم يعاني من أزمة كل 100 عام، مضيفا «نحن أمام حرب عالمية اقتصادية، وقد تستمر هذه الأزمة لما هو أكبر من المتوقع، وكل الخبراء ليس لديهم أي تفاؤل، والأزمة الروسية الأوكرانية ليست مجرد حرب بين دولتين فقط، بل تؤثر على الاقتصاد العالمي».

الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على الأمن السيبراني

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر أيضًا على الأمن السيبراني والتكنولوجي والجيوسياسي، ومن غير المتوقع حدوث انفراجة قريبة، كما أن الصراع الروسي الأمريكي القائم منذ عشرات السنوات لن ينتهي إلا بانتهاء إحدى القوتين، وفي حال القضاء على روسيا فإن أمريكا والدول الأوروبية ستتوجه صوب الصين، مضيفا «لم نسمع من قبل عن إخراج دولة من النظام المالي مثلما حدث مع روسيا، فروسيا هدف تكتيكي للولايات المتحدة وأوروبا، والصين هي الهدف الاستراتيجي».