رئيس اتحاد العمال: لا ننسى دور الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية

أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن الحركة العمالية المصرية تؤيد الجهود الحثيثة والمخلصة والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بكافة مؤسساتها وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

دور الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية

قال رئيس اتحاد العمال، خلال كلمته اليوم السبت في المؤتمر العام الثالث عشر للاتحاد العالمي للنقابات المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، الذي بدأت فعالياته أمس الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام، نحن لا ننسى دور الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحروب في العالم والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والمواد الخام ونقص السلع الغذائية، إذ قامت الدولة بتوفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية وزيادة الأرصدة من السلع الاستيراتيجية ومواجهة أي محاولات للاحتكار والاستغلال وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار والمستثمرين للعبور بمصر وشعبها من الأزمات الطاحنة التي طالت كل شعوب ودول العالم.

وأضاف المراغي أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الممثل الشرعي لعمال مصر سيظل دائما داعما وسندا لاتحاد النقابات العالمي من أجل مناقشة كافة القضايا والتحديات التي تواجه الطبقة العاملة على مستوى العالم، آملين أن يثمر هذا التعاون عن تحقيق المزيد من المكتسبات للطبقة العاملة.

«عمال مصر» يتضامن مع الشعب الفلسطيني

كما أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعبر عن كامل تضامنه مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقياداته،كذلك التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تُستباح حقوقُه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل يوم في أسوأ احتلال عرفته البشرية في التاريخ المعاصر، وأكد الاتحاد العام على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

مواجهة سلبيات فيروس كورونا

ورحب المراغي خلال كلمته بجورج مفريكوس أمين عام اتحاد النقابات العالمي، و مايكل ماكوابي رئيس اتحاد النقابات العالمي، وأعضاء المجلس الرئاسي، وأعضاء المؤتمر.

وقال: «نحن نتشرف بانتمائنا إلى عائلة اتحاد النقابات العالمي الذي تأسس في الثالث من أكتوبر عام 1945، كأول تجمع عالمي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ووحدتها وتعزيز التضامن والنضال لصالح العمال، والآن يمثل 105 ملايين عامل يناضلون في 133 دولة حول العالم وخاصة في ظل التحديات الذي تواجها الحركة العمالية على مستوى العالم بسبب النتائج السلبية لفيروس كوفيد 19 المستجد».

كورونا أثر على أغلب قطاعات العمل

وأكد المراغي على أن تأثير كورونا على العمال لا يخص دولة بعينها أو قطاع محدد وأن الكارثة عامة، وأثرت بالسلب على عمال أغلب قطاعات العمل والإنتاج والخدمات وكان هذا الأثر جليًا على العمالة غير المنتظمة وعلى العاملين بالقطاع الصحي المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، وأثرت على النساء العاملات مما سبب ارتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وحرمان آلاف الأسر من الاستقرار المعيشي والرعاية الاجتماعية والصحية الجيدة.

واستكمل رئيس اتحاد العمال: «ما زال يعاني العالم من الآثار السلبية الرأسمالية المتوحشة وظهر ذلك واضحا ًخلال فترة انتشار الوباء مستغلة هذا الظرف الطارئ للحصول على مكاسب علي حساب الطبقة العاملة وجموع الفقراء، وكذلك دور الدول الإمبريالية في تأجيج الصراعات والحروب في الدول المختلفة وما نتج عنه من أزمة اقتصادية عالمية يعاني منها العالم أجمع، وهنا يأتي دور النقابات العمالية بأن تحشد جهودها وتطرح مبادرات للمساهمة في القضاء على الفقر والجوع ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين وضمان عمل مستقر للجميع ومرتب لائق».