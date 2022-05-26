علاء عابد: قناة السويس حققت انجازات رغم الأزمات الاقتصادية العالمية

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحقيق قناة السويس، إنجازات ضخمة رغم العقبات التي واجهتها وعلى رأسها جائحة كورونا وأزمة السفينة إيفرجيفين، والحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/2023.

موازنة قناة السويس الجديدة

وقال النائب علاء عابد، إنّ لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تؤيد ما يتم من أعمال تتعلق بتطوير قناة السويس.

واستعرض النائب جزء من مسيرة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدا أنه من الشخصيات الهامة والمؤثرة في القوات البحرية المصرية، حيث تخرج من الكلية البحرية «بكالوريوس العلوم العسكرية البحرية»، في 11 يونيو 1977 وحصل على العديد من الدورات منها دورة كلية الحرب العليا، دورة أركان حرب تخصص، فرقة تخصص متقدم ضباط تنفيذيين، كما شغل العديد من المناصب الهامة منذ تخرجه من كلية العلوم العسكرية ومنها «قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات» إلى أن وصل لرئيس أركان بمجموعة الكاسحات، ثم رئيس أركان لواء مكافحة الألغام، وقائدا للّواء مكافحة الألغام، وقائدًا لقاعدة السويس البحرية، ثم قائدًا لقاعدة الإسكندرية البحرية، ثم مديرًا للكلية البحرية، حتى وصل إلى منصب رئيس أركان القوات البحرية، ثم قائد القوات البحرية في 11 أبريل 2015.

وتقلد رتبة فريق في 17 مارس 2016، ونائب رئيس هيئة قناة السويس في 17 ديسمبر 2016، إلى أن عُين رئيسا لهيئة قناة السويس في 17 أغسطس 2019، كما حصل على العديد من الأوسمة، بينها نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة.

منحة لقناة السويس

وتابع عابد: «الفريق ربيع استطاع بخبرته وحنكته تحويل واقعة شحوط إيفر جيفن، في مارس 2021، من محنة إلى منحة لقناة السويس، التي أثبتت قدرتها الفائقة على إدارة الأزمات وشهد لها العالم كله وتم استئناف حركة الملاحة رسميا في كلا الاتجاهين».

وأضاف: «توصل الفريق أسامة ربيع إلى الإجراء القانوني المناسب الذي يضمن لهيئة قناة السويس تعويض ما تكبدته من خسائر جراء الحادث، حيث تمكنت قناة السويس من تعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً، في وقت تستمر فيها جهود التطوير وفق استراتيجية متكاملة وخطوات متوازية، لتعظيم عائدات عبور السفن وزيادة الحصة السوقية للقناة، وميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية».

النقل البحري والتجارة العالمية

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه من المعروف أن أهمية قناة السويس تتعاظم بقدر تطور وتنامى النقل البحري والتجارة العالمية، حيث يعد النقل البحري أرخص وسائل النقل ولذلك يتم نقل ما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية عبر القنوات البحرية».