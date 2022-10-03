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تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

كتب:

منى سعيد
10:52 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
مباراة برشلونة وإنتر ميلان - أرشيفية

مباراة برشلونة وإنتر ميلان - أرشيفية

يلتقي برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإلإيطالي، غدا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا، مع دفع الكثيرون إلى البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلون وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات للموسم الجديد 2022 – 2023.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان 

وجاء تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2022 – 2023، كالتالي:

تردد قناة  beIN Sportsعلى القمر الصناعي تويلسات

ويمكن ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان عبر التلفاز من خلال البيانات الآتية:

التردد: 11013

معدل الاستقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث:   DVB-S2

معدل تردد الموجة:  8PSK

القمر الصناعي:  تويلسات

تردد قناة beIN Sports على القمر الصناعي سهيل – 1

التردد: 11547

معدل استقطاب الموجة: عامودي

معدل الترميز:  27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث:   DVB-S2

معدل تردد الموجة:  8PSK

تردد قناة beIN Sports بتقنية HD

ويمكن ضبط قنوات بي إن سبورتس الرياضية بتقنية HD من خلال ضبط المعلومات الآتية:

التردد: 11642

معدل استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث:   DVB-S2

معدل تردد الموجة:  8PSK

ويذاع اللقاء على الهواء مباشرة غدا الثلاثاء 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يشار إلى أن فريق برشلونة يحتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي إنتر ميلان الإيطالي في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.

 

 

 

 

 

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