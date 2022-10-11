تابوت وتماثيل فرعونية.. تفاصيل جديدة في ضبط 295 قطعة أثرية بحوزة شخص بالدقهلية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقلهية اليوم حبس صابح «مغارة علي بابا» والمضبوط بعد 295 قطعة أثرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة اتهامات، منها اتجار في الأثار والتنقيب عن الأثار، واستخراج أثار من باطن الأرض وعرضها للبيع، وغسيل أموال، وغيرها من الاتهامات القانونية الموجه إليه

وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم ويدعي «محمد – 48 سنة» المقيم في قرية الحاكمية، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والذين تبين أن لديه شركاء آخرين في تجارته الغير مشروعة، فيما قررت نقل الأثار إلى مخزن وزارة الأثار في صان الحجر بمحافظة الشرقية، بعد أن أكدت لجنة من المجلس الأعلى للأثار أن القطع المضبوطة بحوزة المتهم أنها جميع قطع أصلية.

حبس المتهم

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم لاتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها بمركز ميت غمر.

العثور علي 295 قطعة أثرية مع المتهم

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أنها تلقت تحريات الشرطة باتجار المتهم في القطع الأثرية وحيازتها بمسكنه، فأذنت بضبطه وتفتيش المسكن، حيث تمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وعثرت بمسكنه على 295 قطعةً مشتبه في أثريتها.

إقرار المتهم بحيارة الثار

واستجوبت النيابة العامة المتهم فأقرَّ بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارًا، وكلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر ثروات المتهم، وبيان توافر شبهة غسل الأموال بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تحريات شرطة الأثار والقبض علي المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار أكدت حيازة أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية قطع أثرية بقصد الإتجار، وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 295 قطعة أثرية منها «تابوت - عدد من التماثيل مختلفة الأشكال والأحجام - عدد من الأواني - مقتنيات متنوعة آخري»، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية