«البورصة مش مغارة علي بابا».. نصائح خبير مصرفي لاستثمار الأموال

تحدث الخبير المصرفي هشام عز العرب، عن أهمية الادخار وأفضل أوجه الاستثمار في الوقت الحالي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

عرَّف هشام عز العرب، الخبير المصرفي والاقتصادي، الادخار بأنه اقتطاع جزء من الدخل بشكل دوري بغرض إعادة تدويره أو ضخه في أوجه الاستثمار المتعددة.

عز العرب: البورصات وسيلة ادخار عالمية.. وليس جني الربح السريع

وأكد «عز العرب» أن بورصة الأوراق المالية في كل العالم تعد إحدى وسائل الادخار، بعكس الثقافة السائدة بأنها مجرد وسيلة تهدف إلى تحقيق الربح السريع، فهي على حد تعبيره «ليست مغارة علي بابا».

ونصح من يريد الاستثمار في الأسهم، ألا يضع مدخراته إلا في أسهم شركة يثق في رؤيتها وإدارتها، بل ويجب أن يقوم المستثمر بزيارة ميدانية لمقرها.

كما حذر الخبير المصرفي، من الاعتماد فقط على الأوراق البحثية المنشورة من قبل شركات وبنوك استثمار وتوقعاتها للأسهم وقيمتها المستقبلية، فالتعامل بحذر ضرورة مع ما يتم نشره من أوراق بحثية عن الشركات.

نظرة مستقبلية شاملة للشركات قبل الاستثمار في أسهمها

وتابع في نصائحه للمستثمرين، بأنه لا بد من نظرة مستقبلية عند الاستثمار بشراء أسهم، وضرورة البحث عن شركات ذات نشاط مستمر بطبيعته، مضيفاً: «أنت شريك على المدى الطويل»، «إذا كنت ترغب في الاستثمار في أسهم شركة ما.. لا بد من مقابلة إدارتها ومعرفة رؤيتها».

كما يرى «عز العرب» أنَّ الشركات عماد أي اقتصاد، وذلك بما تقدمه من خدمات أو سلع متنوعة تسد احتياجات الأفراد والدولة عن الاستيراد من الخارج وتعد قيمة مضافة لإجمالي الناتج المحلي.

ولفت إلى أنَّ صناديق المعاشات في الخارج عبارة عن محفظة متوازنة، تتكون من عنصرين أساسيين، وهما أدوات الدخل الثابت + الأسهم التي يختارها مدير المحفظة بنظرة طويلة المدى.

كما نصح «عز العرب» المستثمرين بضرورة تنويع استثماراتهم، خاصة في حالة الاستثمار طويل الأجل، فلابد أن يوجه جزء من الإدخار إلى الأسهم والجزء الآخر إلى أدوات الدخل الثابت التي لا تقتصر على الشهادات والودائع، ولكن أذون الخزانة والسندات أيضاً ذات العائد الأفضل.

الاستثمار في أدوات الدين.. لماذا؟

وقال «عز العرب»، إنَّ البديل للودائع وشهادات الإدخار المصرفية هو الاستثمار في أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، معدداً مميزاتها ما بين سهولة تسييلها والعائد المرتفع المحقق منها والمضمون، كما تعد أدوات متزنة المخاطر.

لماذا يجب أن ندخر؟.. عز العرب يجيب

وأكد على ضرورة الادخار للمستقبل، ونشر تلك الثقافة بين الأفراد بمختلف فئاتهم، واستقطاع جزء من الدخل بصفة دورية ضروري للأوقات التي يصبح فيها الدخل أقل من المعتاد.

واستطرد «عز العرب» أنه لا يوجد دولة تبني ذاتها بدون ادخار، فيجب أن يتعود الأفراد على تلك الثقافة وتوجيه جزء من المدخرات إلى أوجه الاستثمار المتنوعة.

ونصح «عز العرب»، الأفراد الراغبين في الاستثمار، بتكوين معرفة تراكمية عبر القراءة والتعلم والتثقيف الذاتي لمعرفة كيفية إدارة محفظة استثمارية.

«عز العرب» للمستثمرين: «لا تضع البيض كله في سلة واحدة»

ولخص حديثه، قائلاً: «إن الادخار يفيد الدولة بشرائك أسهما في البورصة أو أذون خزانة أو ودائع مصرفية يتم تدويرها مرة أخرى في الاقتصاد، كما أنه على المدى الطويل يحتاج لمحفظة متوازنة، وكذلك إلى تنويع المحفظة لمن يريد على مدى زمني طويل، وذلك لتوزيع المخاطر، فلا تضع البيض كله في سلة واحدة».