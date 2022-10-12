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بايدن: بوتين شخص عقلاني أخطأ في الحسابات وأهدافه غير منطقية

كتب:

أحمد حامد دياب
04:08 ص | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
بوتين وبايدن

بوتين وبايدن

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه شخص عقلاني، معتبرًا أنه أساء تقدير قدرته على غزو أوكرانيا وقمع شعبها، مضيفًا: «أعتقد أنه بوتين شخص عقلاني لكنه أخطأ بشكل كبير في الحسابات»، معتبرًا أن أهداف بوتين من الأزمة «سخيفة وغير منطقية».

سوء تقدير تم إبطاله من خلال المقاومة الشرسة

وأوضح بايدن، خلال لقاء مع جايك تابر عبر شبكة CNN أن بوتين اعتقد خطأً أن الأوكرانيين سوف يخضعون للغزو الروسي، معتبرًا أن ذلك سوء تقدير تم دحضه من خلال المقاومة الشرسة داخل البلاد.

ولفت بايدن إلى أن بوتين كان يعتقد أنه سيتم الترحيب به بأذرع مفتوحة، وأنا أعتقد أنه أخطأ تماما في التقدير.

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بقلم أحمد حامد دياب