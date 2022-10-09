ترامب يهاجم بايدن: يستخف بـ«حرب نووية».. والحرب العالمية الثالثة قد تكون قريبة

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن، قائلا إنّها تجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تحريك جيشه إلى الأراضي الأوكرانية.

ونقلت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، عن ترامب، في حوار عبر الهاتف مع برنامج «صوت أمريكا الحقيقية»: «لقد سخروا منه في الواقع، إذا نظرت إلى ذلك بعين الحق، بلدنا، وما يسمى بقيادتنا، سخروا من بوتين، كما تعلمون إنّهم أجبروه تقريبا على فعل ما يتحدثون عنه، الخطاب كان غبيّا جدا».

ترامب: العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في حواره، أنّ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تكن لتحدث أبدا، لو كان ما يزال رئيسا، داعيا إلى إطلاق مفاوضات على الفور لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وحذّر ترامب، من أنّ الوضع الراهن قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، موجها أصابع الاتهام إلى جو بايدن، بالاستخفاف بخطر نشوب حرب نووية مع روسيا.

Trump on Ukraine: "We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine or we will end up in World War Three. And there will be nothing left of our planet -- all because stupid people didn't have a clue... They don't understand the power of nuclear." pic.twitter.com/sCAqUVhQQl — Phil Stewart (@phildstewart) October 9, 2022

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، أنّ بايدن يعاني من التدهور الإدراكي، وعاجز عن قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن استخفافه بفكرة نشوب حرب نووية مع روسيا، ما يعني أنّ حربا عالمية ثالثة ستكون أكثر تدميرا من الحروب العالمية الأخرى.

خطر نووي يهدد العالم

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية، نقلا عن الصحفي نيك ألين، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن فاجأ موظفي الأمن القومي، بإعلانه عن خطر نووي كبير يهدد العالم.

وسارع مسؤولو البيت الأبيض، بعد خطاب بايدن، لإقناع الأمريكيين والحلفاء بأنّ الرئيس الأمريكي ليس لديه معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى اقتراب حرب نووية.

يذكر أنّ القيادة الروسية أعلنت أنّ موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، وأنّها ملتزمة تماما ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية، لكنها أكدت أيضا حقها في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الروسية، بحسب وكالة «تاس» الروسية.