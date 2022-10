ترامب يهاجم بايدن: يستخف بـ«حرب نووية».. والحرب العالمية الثالثة قد تكون قريبة

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن، قائلا إنّها تجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تحريك جيشه إلى الأراضي الأوكرانية.

ونقلت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، عن ترامب، في حوار عبر الهاتف مع برنامج «صوت أمريكا الحقيقية»: «لقد سخروا منه في الواقع، إذا نظرت إلى ذلك بعين الحق، بلدنا، وما يسمى بقيادتنا، سخروا من بوتين، كما تعلمون إنّهم أجبروه تقريبا على فعل ما يتحدثون عنه، الخطاب كان غبيّا جدا».

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في حواره، أنّ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تكن لتحدث أبدا، لو كان ما يزال رئيسا، داعيا إلى إطلاق مفاوضات على الفور لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وحذّر ترامب، من أنّ الوضع الراهن قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، موجها أصابع الاتهام إلى جو بايدن، بالاستخفاف بخطر نشوب حرب نووية مع روسيا.

Trump on Ukraine: "We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine or we will end up in World War Three. And there will be nothing left of our planet -- all because stupid people didn't have a clue... They don't understand the power of nuclear." pic.twitter.com/sCAqUVhQQl