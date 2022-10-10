بايدن يتوعد روسيا بفرض المزيد من العقوبات

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الهجمات الروسية على أوكرانيا صباح اليوم الإثنين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل الضغط على روسيا لتدفع ثمن حربها غير الشرعية على الشعب الأوكراني، مؤكدا أن الهجمات الروسية تعزز التزام أمريكا لدعم أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في خبر عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية، أن هناك توعدا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد الهجوم الأخير على أوكرانيا، فيما رد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما الروسية عبر تصريحات لقناة سكاي نيوز، أن الهجمات الأوكرانية على روسيا يجري الرد عليها بشكل مناسب.

تعليق الخارجية الروسية

وأصدرت الخارجية الروسية، بيانا توضح فيه أنه كلما واصلت واشنطن تشجيع أوكرانيا على التصعيد بات من الصعب التوصل لحل دبلوماسي، ولكن مع التأكيد في الوقت ذاته على أنه موسكو منفتحة على الخيار الدبلوماسي.

هجوم سيبراني على مطارات أمريكية

في سياق مواز، ذكرت قناة ABC الأمريكية، أن هناك عددا من المطارات الأمريكية الكبرى تعرض لهجوم سيبراني مصدره الأراضي الروسية.