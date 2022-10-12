تقديم موعد عرض «Dune: Part Two» في السينمات.. وتأجيل «Blade»

قررت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم «Dune» للمخرج دينيس فيلنوف، تقديم موعد طرحه في دور العرض السينمائي ليكون في 3 نوفمبر 2023 بدلا من 17 نوفمبر بحسب ما جرى الإعلان عنه مسبقا، ليحصل بذلك على موعد فيلم «Blade» الذي تم تأجيله لـ سبتمبر من العام 2024، وفقا لما كشف عنه موقع «فارايتي».

«Dune» حصل على 6 جوائز أوسكار

وبعد حصول فيلم «Dune» على 6 جوائز أوسكار في نسحتها الـ 94، وتحقيق أكثر من 400 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، يعود المخرج دينيس فيلنوف لتقديم جزء جديد من الفيلم بعنوان «Dune: Part Two» مع فريق عمل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الجزء الأول بالإضافة إلى أسماء جديدة، من بينهم تيموثي شالاميت، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ستيلان سكارسجارد، ديف باوتيستا، ستيفن ماكينلي هندرسون، زيندايا، شارلوت رامبلينج، خافيير بارديم، وفلورنس بو، وأوستن بتلر، وكريستوفر والكن وليا سيدو، بينما يتولى «فيلنوف» كتابة السيناريو مع جون سبايهتس وإريك روث.

تفاصيل الجزء الثاني من «Dune»

تدور أحداث فيلم «Dune: Part Two» في النصف الثاني من رواية فرانك هربرت الصادرة عام 1965، والمأخوذ عنها الفيلم، حيث ينضم بطل الرواية بول أتريدس (تيموثي شالاميت) إلى «فريمين» للانتقام لعائلته، ستتضمن الشخصيات الجديدة الأميرة إيرولان (فلورنس بو)، وريث هاركونين فيد- روثا أوستن بتلر)، وشادام الرابع (كريستوفر والكن)، وليدي مارجو (ليا سيدو).

مخرج «Dune» يعد الجمهور بمتعة سينمائية في الجزء الثاني

وبدأ العمل على الجزء الثاني من الفيلم، في 18 يوليو الماضي، وكشف المخرج دينيس فيلنوف خلال مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي في عام 2021، عن أن الجزء الجديد سيكون «ملعبًا مجنونًا بالنسبة له»، على حد تعبيره، متابعا: «ستكون المتعة السينمائية خالصة في الجزء الثاني».