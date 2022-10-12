أحمد صفوت: لدي أحلام كبيرة في عالم الفن.. والعمل مع طارق العريان ممتعا

العديد من الأعمال الفنية المميزة، شارك فيها الفنان أحمد صفوت، بينها مسلسل «الدالي» الذي كان بطولة الفنان القدير الراحل صفوت الشريف، بالإضافة إلى عدة أعمال درامية وسينمائية أخرى مثل مسلسل «كيد النسا» بطولة الفنان الراحل أحمد خليل، وفيفي عبده وسمية الخشاب، ليحل ضيفًا، على الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي».

أكد أحمد صفوت خلال استضافته بالبرنامج، أنه يشعر بالفخر كونه استطاع العمل مع الفنان الراحل نور الشريف في «الدالي»، وأيضًا مشاركته في مسلسل «سكة الهلالي» مع الفنان القدير يحيى شاهين، إذ تأثر بهما، رغم أن كليهما من مدارس مختلفة.

أحمد صفوت: سعيد بمشاركتي في فيلم الخلية

وأعرب «صفوت» عن سعادته بالمشاركة في فيلم «الخلية»، موضحًا أن كافة العناصر كانت متوفرة ومضبوطة، ولم يكن المخرج يمتلك سقفًا معينًا، مؤكدًا أنه كانت لديه أحلام كبيرة بشأن الفن، وأن العمل مع طارق العريان كان ممتعًا جًدا.

أحمد صفوت يتحدث عن مسلسل المشوار

وتابع الفنان في حوارع مع الإعلامي عمرو خليل، أن مسلسل «المشوار» يعد واحدًا من أهم أعماله في عام 2022، إذ حققت شخصية «شامل» رد فعل استثنائي، وأنه وافق على الدور من قبل قرائته، إذ جلس مع المخرج محمد ياسين واتهمه بأنه «ممثل خائف» ويجب أن يشاهد كل شىء حوله، وطلب منه أن يسلم نفسه له كممثل.

وأضاف «صفوت»، أن فكرة الغناء داخل المسلسل، ترجع إلى «ياسين»: « هو طلب مني أني أسجل الأغنية بصوتي، وسجلتها في الكارفان والحمد لله نالت إعجاب الناس».