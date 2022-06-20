أحمد صفوت يدعم سعد لمجرد: «إهانة المعتمر تثير الرعب مما وصل له المجتمع»

دعم الفنان أحمد صفوت، الفنان المغربي سعد لمجرد بعد الهجوم الذي تعرض له رفقة والدته بعد أدائهما مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية بسبب القضايا القديمة التي كان لمجرد متهما فيها.

وكتب صفوت، عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك: «شوفت خبر عن مطرب عربي متصور في الكعبة هو ووالدته بيعملوا عمره، وكم الناس اللي ادوا لنفسهم حق إهانة واستحقار الفنان المعتمر يثير الرعب مما وصل إليه مجتمعنا العربي».

اتهام سعد لمجرد في قضايا اغتصاب

وشن الجمهور هجوما كبيرا على الفنان سعد لمجرد خلال الفترة الماضية بسبب القضايا القديمة التي كان متهما فيها بسبب الاغتصاب، حيث إنه حتى الآن لا يحيي حفلات غنائية في مصر بسبب رفض عدد من الجميعات النسوية وجوده في القاهرة.

أغنية من أول دقيقة

وطرح الفنان المغربي مؤخرا أغنية من أول دقيقة مع الفنانة اللبنانية إليسا، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت حاجز الـ130 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأحيا سعد وإليسا مؤخرا حفلا غنائيا في موسم جدة الغنائي، وقدما فيه الأغنية.