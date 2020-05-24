أحمد صفوت مخالط "الجداوي": الحمد لله حتى الآن.. وربنا يستر

طمأن الفنان أحمد صفوت أحد المخالطين للفنانة رجاء الجداوي، خلال تصوير مسلسل "لعبة النسيان، جمهوره قائلا: "أنا الحمد لله لحد الآن.. وربنا يستر".

وأضاف لـ"الوطن"، "ربنا يشفي حبيبة الناس كلها اللي كانت أكثر الناس حرصًا في التعامل مع إجراءات الحماية من الفيروس"، مختتماً حديثه بقول الله تعالى: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

وفي أول تصريح لها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، قالت الفنانة رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة وسيبوني في حالي".

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.