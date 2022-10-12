60 عالما بجامعتي المنصورة وطنطا ضمن قائمة «ستانفورد» الأكثر تأثيرا مرجعيا

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، عن دراسة أصدرتها قاعدة بيانات Elsevier عن جامعة ستانفورد الأمريكية تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي، إذ تم الإعلان عن 34 من علماء جامعة المنصورة بين «الأكثر تأثيرا مرجعيا» عن عام 2021، بالإضافة إلى وجود 26 عالمًا آخرين من الجامعة المنصورة في قائمة «الأكثر في التأثير المرجعي عن مجمل إنتاج العملي».

علماء جامعة المنصورة موزعين على 8 كليات

وأوضحت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن العلماء موزعين بين 8 كليات بـ جامعة المنصورة وذلك على النحو التالي: «8 علماء من كلية العلوم و5 من كلية الطب و5 من كلية الهندسة و3 من كلية الصيدلة و2 من كلية الحاسبات والمعلومات وواحد لكل من الزراعة وطب الأسنان والطب البيطري»، مشيرة إلى أنه تم ادراج اسم الدكتور محمود نعمان الحداد، أحد العاملين بالجهاز الإداري بكلية العلوم (وحدة التحاليل الدقيقة) لأول مرة بالقائمة عن التأثير المرجعي لعام 2021.

القائمة الأمريكية ضمت 26 من علماء جامعة طنطا

كما أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن قائمة «ستانفورد » ضمت أيضًا 26 من علماء جامعة طنطا، بنسبة 40% زيادة عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا يعد إنجازًا غير مسبوقا ويعكس الجهود التي تبذلها الجامعة في البحث العلمي بما يخدم المجتمع المصري والعالمي.

وشملت قائمة علماء جامعة طنطا: «الدكتور عبد النبى قابيل الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد السباعي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور الرفاعي قناوي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مصطفى فهمى الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور عبد القادر سعد الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور صالح شلبي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد العيسوي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مصطفى الشيخ الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور عمار الشيخ المدرس بكلية الهندسة، والدكتور جمال المغربي الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور السيد العجوز الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد عياد الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مصطفى الصواف الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور ضياء الدين منصور الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور لطفى مدكور الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة أميرة عاشور الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الجيد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور فتوح منصور الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والدكتور سامح سمير الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور محمد القديم المدرس بكلية الهندسة، والدكتور إيهاب طوسون الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور أسامة حميدة الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور صفاء الدين عطوا الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور طارق عامر الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد الحديدي الأستاذ المساعد بكلية العلوم».