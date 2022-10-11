جامعة المنصورة تدرس فتح العيادات الخارجية فترة مسائية بمراكزها الطبية

عقد الدكتور محمود محمد المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة اجتماعا لتبادل الأفكار ودراسة مدى إمكانية فتح العيادات الخارجية فترة مسائية بالعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، مديري المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

مد العمل فترة مسائية بالعيادات الخارجية بالمستشفيات

وقال الدكتور محمود أبو المجد، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجامعة، في بيان صحفي، إن مد العمل فترة مسائية بالعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية يأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية، بتطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية حرصًا على راحة المواطن المصري، وتخفيف العبء على العيادات الخارجية في الفترة الصباحية وكذلك عبء الانتظار عن كاهل المواطنين واستثمارا لإمكانيات وموارد المستشفيات الجامعية بالفترة المسائية، وجرى بحث إمكانية تقديم الخدمات المتكاملة في مختلف التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين.

طرح المبادرة للمناقشات الداخلية

وأضاف أنه تم التوافق حول طرح المبادرة للمناقشات الداخلية بكل العيادات والمراكز الطبية، والمستشفيات لبحث سبل تفعيل تلك المبادرة وجمع المقترحات وتقديم تقرير عنها لعمل منظومة متكاملة داعمة لكل أطراف المنظومة الطبية لعمل العيادات الخارجية الجامعية فترة مسائية.

فتح العيادات الخارجية بالفترة الصباحية فقط

يذكر أن العيادات الخارجية في جامعة المنصورة سواء المستشفيات أو المراكز الطبية تعمل فترة صباحية فقط ويتوافد عليها المواطنين من كل المحافظات المجاورة دمياط والشرقية والغربية وكفر الشيخ بالإضافة إلى سيناء والإٌسماعلية وتمتد إلى محافظات الصعيد قنا وسوهاج والأقصر، إلا أنها تعمل حتى مواعيد العمل الرسمية فقط.