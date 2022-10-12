تشغيل 22 وحدة ومستشفى للرعاية الصحية بجنوب سيناء استعدادا لقمة المناخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تشغيل الوحدات التابعة للرعاية الصحية تزامنا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل 2022.

وأشار المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مستشفى شرم الشيخ أصبح أول مستشفى أخضر تابع لهيئة الرعاية الصحية؛ ليصبح إجمالي المستشفيات التابعة للرعاية الصحية 4 بالإضافة إلى 18 وحدة طب أسرة.

18 وحدة رعاية صحية

من جانبه، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى تشغيل 13 وحدة طب أسرة و2 مستشفى تابعة لهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أنه يوجد 5 وحدات جديدة وهي وادي تال وغرندل في مدينة أبوزنيمة، الكيلو 9 في أبورديس، الرعاية والوادي بطور سيناء.

وأوضح «رخا»، أنه جار الانتهاء من فرش 5 وحدات طب أسرة جديدة سوف تدخل العمل نهاية هذا العام ليصبح إجمالي الوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية 18 على مستوى المحافظة.

4 مستشفيات تابعة للرعاية الصحية

وأكد الدكتور وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أنه يوجد 4 مستشفيات بالمحافظة تابعة للرعاية الصحية، جري تشغيل اثنين هما مستشفى رأس سدر، مستشفى شرم الشيخ، بالإضافة إلى تجهيز 2 آخرين لدخول الخدمة والمعاملة قريبا وهما «طابا وسانت كاترين».