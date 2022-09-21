«القصير»: مستشفى شرم الشيخ نموذج لنشر مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء بدول المنطقة

أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، بجهود هيئة الرعاية الصحية لتحويل مستشفى شرم الدولي، إلى أول مستشفى أخضر في مصر، لافتة إلى أنها تصبح نموذجًا لنشر مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء بدول المنطقة، مؤكدة التزام المنظمة بمواصلة الدعم الفني واللوجيستي لدعم جهود مصر في إطار استضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، وما يستلزمه هذا الحدث الدولي المهم من تجهيزات ضخمة تخدم الاحتياجات الصحية للوفود والتجمعات البشرية المشاركة.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لبرنامج التدريب على طب الطوارئ والحالات الحرجة، التي ترأسها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمشاركة خبراء منظمة الصحة العالمية بالمكتبين الإقليمي والقطري، وذلك بمقر مستشفى شرم الشيخ الدولي التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

التحول نحو منشآت صحية خضراء صديقة للبيئة

وأثنت القصير، على الإجراءات التي تمت بمستشفى شرم الشيخ الدولي، تمهيدًا للتحول الأخضر نحو منشآت صحية خضراء صديقة للبيئة تماشيا مع اتجاهات الدولة المصرية في الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، ودور هيئة الرعاية الصحية في تبني التوجه الأخضر بمنشآت الهيئة؛ سعيًا إلى تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات الضارة من المنشآت الصحية، الذي يترتب عليه تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، ودعم الجهود نحو الوصول إلى بيئة أكثر أمانًا على صحة الإنسان.

استعدادات استضافة مؤتمر المناخ

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية الاستعدادات لمؤتمر المناخ، والتدريبات لتوفير التجهيزات اللازمة لاستضافته على أعلى مستوى، وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، لإنجاحه، باعتباره الحدث الأهم عالميًا في عام 2022، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات جميع القطاعات المعنية والمستثمرين والمبتكرين والمبدعين في الأعمال التي تساعد على تحقيق أهداف المؤتمر، وتحقيق ريادة مصر في مجال التغير المناخي.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود منظمة الصحة العالمية، والمستشارين المتخصصين بها لدعم هيئة الرعاية الصحية في تنفيذ خطتها نحو تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي، كنموذج لأول المستشفيات الخضراء «صديقة البيئة» في مصر، إضافة إلى وضع استراتيجية على المستوى القومي لمنشآت صحية خضراء مستدامة، تدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وشارك بالجلسة، اليوم، الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية ومستشار منظمة الصحة العالمية للنظم الصحية، والدكتور جاسر جاد الكريم، استشاري النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والدكتور عمر أبو العطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة في مكتب المنظمة بمصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير البرنامج الإقليمي للتأهب الصحي واللوائح الصحية.

كما شارك من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي، وعدد من قيادات الهيئة.