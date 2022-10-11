«الرعاية الصحية» تناقش مع شركات يابانية سبل تحقيق التنمية الصحية المستدامة

بحث الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، وممثلي عدد من الشركات اليابانية، سبل تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، وتحقيق التنمية الصحية المستدامة للبلدين.

وناقش اللقاء، الخطط المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكات مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، واستمرار تبادل الخبرات لتحسين الخدمات الصحية والطبية، لتحقيق التعاون الأمثل في الرعاية الصحية بين البلدين، وكذلك تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر، وتطبيق أنشطة الجودة، للوصول إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تم إدراجها ضمن أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، والذي يعد من أهم جوانب تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتقديم خدمات ورعاية صحية ذات جودة عالية، وإرساء الخبرات اليابانية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي للخدمات والذكاء الاصطناعي.

التعاون مع اليابان لتبادل الخبرات ونقل النظم المحدثة في خدمات الرعاية الصحية

ومن جانبه، أكد السبكي، أهمية التعاون مع الجانب الياباني لتبادل المعرفة والخبرات للدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ونقل النظم المحدثّة من الجانب الياباني لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

ولفت إلى عمق العلاقات المصرية اليابانية وتقديم الدعم المستمر، ما أسهم في إنشاء العديد من المشروعات التنموية بمصر، ومنها تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتناقل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، والتكنولوجيا الصحية، وميكنة الخدمات، والتعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الاستفادة من شركاء النجاح الدوليين في تعزيز تجربة التغطية الصحية الشاملة.

سفير اليابان يشيد بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل

ومن جانبه، أشاد السفير أوكا هيروشي، بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، والإنجاز الذي حققته هيئة الرعاية الصحية في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيدا بجودة ودقة التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل، ومستوى التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وتطبيق أنشطة الجودة والحوكمة الإكلينيكية، واحترافية هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية وبمعايير عالمية.

وأكد هيروشي، استمرار دعم بلاده لنجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر، باعتبارهم أحد شركاء التنمية الدوليين لدعم نجاح أي تجربة.

وتابع: ما رأيناه على أرض الواقع من نجاحات لمنظومة الرعاية الصحية الجديدة في مصر، يدفعنا لمزيد من الدعم والتعاون خاصة في مجالات التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي.

تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية

وأبدى السبكي، اعتزازه بهذه الإشادة التي تعكس الإنجازات المصرية في مجال الرعاية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن الهيئة لديها العديد من الخبرات في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، والتي يمكن نقلها لأيًا من الدول الأخرى، وكذا تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، في ضوء حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم الفني والتعاون مع الدول الأخرى.

وضم وفد ممثلي الشركات اليابانية، كلًا من الدكتور إيهاب هيكل، المدير الإقليمي لشركة J.Morita Corporation، وأحمد زغلول، رئيس شركة Egypt Otsuko Pharmaceutical، وأحمد شوكي، مدير شركة Sysmex Egypt، وسامي خليل، مدير شركة Takeda Pharmaceutical Egypt، وميتشيو كوندو، مدير شركة Fujifilm Middle East، والدكتور ممدوح محمود العربي، نائب رئيس ElAraby Holding Co (ElAraby Hospital)، وكاتو كين، ممثل JICA ، وفوكوياما تويوكازو، ممثل JETRO.

وشارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي.