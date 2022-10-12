جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة للتعريف بمشروعات «حياة كريمة» بحضور 5 آلاف طالب

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى داخل الجامعة، ندوة تعريفية بالمشروعات التي تُنفذها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى، بحضور نحو 5 آلاف طالب وطالبة، وعمداء الكليات وأساتذة الجامعة

المشروعات الكبرى لـ«حياة كريمة»

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ المبادرة الرئاسية لـ«حياة كريمة» هي عودة الروح القرى لإقامة مشروعات كبري داخل قرى مطوبس بالمحافظة؛ لتنفيذ مشروعات في كافة نواحي الحياة للصرف الصحي ومياه الشرب وبناء مدارس ومراكز شباب ورصف طرق.

187 عزبة وتابعا بـ«حياة كريمة»

بينما أشار إسلام جبر، مسئول حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن المبادرة الرئاسية استهدفت 375 قرية في عام 2019م على مستوى الجمهورية بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيه، واستهدفت خدمة 4 ملايين ونصف مواطن.

مشروعات «حياة كريمة» بمطوبس

وأوضح أن مبادرة «حياة كريمة» تنفذ حاليًا 18 مشروعًا داخل قرى مركز مطوبس الأكثر فقرًا في شتي نواحي الحياة من مد خطوط مياه شرب وصرف صحي وبناء مدارس ومد خطوط الغاز الطبيعي وتوصيل «واي فاي» فائق السرعة، بالإضافة إلى تنفيذ تلك المشروعات داخل 187 عزبة وتابع داخل نطاق المركز في أكبر مشروعات لتنمية الريف المصري بهذه المنطقة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية هي بناء القرية المصرية كمنتجة ومتطورة تواكب مجريات العصر.