الكاتب الصحفي طارق الطاهر يشكر «الوطن» على ملف محمد منير: صنعت حالة من البهجة

أشاد الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ورئيس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» التي تصدرها هيئة قصور الثقافة بعدد «الوطن» الصادر اليوم، الذي احتفى بالمطرب الكبير محمد منير في ذكرى ميلاده تحت عنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، قائلًا «تستحق جريدة الوطن الشكر على حالة البهجة التي صنعتها في المجتمع».

«الوطن» أشعرتنا بقيمة الكينج.. منير أحد روافد تشكيل الوجدان الشعبي

وذكر «الطاهر» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الوطن أفردت ملفًا خاصًا عن محمد منير بكل ما يعنيه هذا الاسم من دلالات على هوية هذا البلد، وأشعرتنا بقيمة هذه القيمة، فهذا الفنان يعد رافدًا من روافد تشكيل الوجدان الشعبي على مدار سنوات، وصورة من صور الانتماء إلى بلد بحجم مصر».

ملف منير غطى كل جوانب تجربته الإنسانية والفنية

وأضاف رئيس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» أنَّ الملف غطى جوانب تجربة محمد منير، بدءا من اختيار العنوان إلى جانب الموضوعات المتعددة التي اتسمت بالتكثيف والرؤية الواضحة، أسهمت كلها بلا شكل في أن تلقي الضوء على محمد منير من جميع جوانبه الإنسانية والفنية ومشواره سينمائيا ودراميا وغنائيا، وكذلك شهادات من شاركوه فرحة وبهجة أعماله.

واستكمل: «كان من حسن حظى أن حضرت أكثر من حفل لـ محمد منير من بينها حفلة لا يمكن نسيانها، جاءت في ختام اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية منذ سنوات، وقد رأت وزارة الثقافة في ذلك التوقيت أن تختتم هذه الفعاليات بحدث كبير فوقع الاختيار على محمد منير ليغني أمام الآلاف الذي زحفوا من مدينة الأقصر والقرى المحيطة بها وكذاك من محافظة قنا وأسوان وشكلوا سياجًا كبيرًا من الحب لـ منير والوطن؛ الذي يعد هذا الفنان الكبير واحدًا من أهم مبدعيه على مر العقود الأخيرة».

وأكمل طارق الطاهر: «عندما تستعيد الوطن الاحتفاء بهذا الفنان العبقري إنما تستعيد قيمًا أصيلة في هذا المجتمع نتمنى أن تزداد رسوخًا، وأن ينتبه الشباب إلى مثل هذه القيم الفارقة في حياة المجتمع».

ملف محمد منير

ونشرت جريدة «الوطن» ملفًا بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، بمناسبة عيد ميلاده الـ68، تقديرًا لجهوده الفنية الغنائية على مدار مشوار فني طويل، وتحدّث عدد من الكتاب والمثقفين ونجوم الفن عن الكينج محمد منير في الملف، ومنهم هاني شنودة الذي جاء موضوعه بعنوان «شوفت النجاح في عيونه من أول مقابلة معاه»، إضافة إلى الملحن حلمي بكر، والكاتبة والمؤلفة كوثر مصطفى، والشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب.