طارق الشناوي يُشيد بملف «الوطن» عن محمد منير: عدد استثنائي لصوت الشعب

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بعدد «الوطن» الصادر اليوم، الذي احتفى بالمطرب الكبير محمد منير، في ذكرى ميلاده، وجاء بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري».

ووصف الناقد الفني، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عدد «الوطن»، بأنّه استثنائي، موضحًا: «تحية مستحقة لجريدة الوطن على الملف الاستثنائي الذي أهدته للقراء في عيد ميلاد الكينج محمد منير، الذي أخذ القلب كله والحب كله، بقدر ما كان هو صوت الشعب الذي يحمل آماله وآلامه».

محمد منير .. ومضة ساحرة

وأضاف الشناوي: «في عز الضجيج نشتاق للومضة الساحرة، وفي عز الكذب نبحث عن الصدق الذي يرشق في القلب، وهكذا تجسّد لنا إحساس منير الذي يحلق بنا دوما فاردا جناحيه للسماء السابعة»، متابعا: «تحية لمسؤول صفحة الفن خالد فرج، جميل أن نستيقظ من نومنا ونجد امامنا كل هذا السحر».

ملف محمد منير

وجاء في صدر الصفحة الأولى من عدد اليوم، عناوين موضوعات ملف منير، وهي: «الوطن» تحتفي بالأسطورة في عيد ميلاده.. منير «زي نبع الحب صافي»، ومدرسة فنية.. شعارها «يهمني الإنسان»، وهاني شنودة: «شفت النجاح في عيونه من أول مقابلة معاه»، وأستاذ مسرح: صاحب مشروع متجدد.. وحلمي بكر: حقق تواصلا بين الأجيال، وكوثر مصطفى: جمعنا إحساس واحد بأننا جيل يريد أن يبدع ويتميز، ومجدي نجيب: «شبابيك» همسة عتاب أرسلتها لـ«ناصر» بصوت «منير»، وسر طلته المميزة: ملابسه واكسسواراته مستوحاة من الفلكلور و«الموضة بتقلده»,

كما تضمّنت الموضوعات: حكاية جرافيتي «الكينج» في النوبة وأسماء أغانيه تزيّن فندق على النيل، وفنانون لـ«الكينج» في عيد ميلاده: «كل سنة ومصر متونسة بحسّك»، و«الوطن» تعيد نشر مقال الراحل محمود الكردوسي: « كل الأصوات باطلة إلا صوتك»، ومصطفى عمار يكتب: «منير» حكاية لا تشبه أحدا.