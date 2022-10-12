لقاء الخميسي تشيد بملف «الوطن» عن محمد منير: قامة كبيرة في عالم الغناء

أشادت الفنانة لقاء الخميسي بعدد «الوطن» الصادر اليوم، والذي احتفى بالمطرب الكبير محمد منير، في ذكرى ميلاده، وجاء بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري».

لقاء الخميسي: منير قامة كبيرة

وقالت الفنانة لقاء الخميسي لـ«الوطن»، إنّ الكينج محمد منير يستحق هذا الملف وأكثر، فهو قامة كبيرة في عالم الغناء في مصر والوطن العربي، والصحافة لها دور مهم في الاحتفاء بالنجوم على حياة عينهم، ليشعروا ويشاهدوا حب الجمهور لهم.

وأضافت الخميسي، أنّ محمد منير جمع الجمهور بكل طبقاته وفئاته العمرية على حبه، وحفلاته كان يحضرها الجميع، متابعة: «أعشق الموسيقى النوبية التي يقدمها، فهو أيقونة الغناء في مصر والوطن العربي بأكمله».

ملف «منير.. من قلبه وروحه مصري»

ونشرت جريدة «الوطن» ملفا بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، بمناسبة عيد ميلاده الـ68، تقديرا لجهوده الفنية الغنائية على مدار مشوار فني طويل.

وتحدّث عدد من الكتاب والمثقفين ونجوم الفن عن الكينج محمد منير في الملف، ومنهم هاني شنودة الذي جاء موضوعه بعنوان «شوفت النجاح في عيونه من أول مقابلة معاه»، إضافة إلىة الملحن حلمي بكر، والكاتبة والمؤلفة كوثر مصطفى، والشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب.