نجلاء بدر تُشيد بملف «الوطن» عن محمد منير: شامل ووّافٍ

أشادت الفنانة نجلاء بدر بعدد «الوطن» الصادر اليوم، الذي احتفى بالمطرب الكبير محمد منير في ذكرى ميلاده، وجاء بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، بمناسبة عيد ميلاده الـ68، تقديرا لجهوده الفنية الغنائية على مدار مشوار فني طويل.

نجلاء بدر تتحدث عن محمد منير

وقالت نجلاء بدر لـ«الوطن»: «أشكر الوطن على احتفائها بمنير، قيمة فنية وأسطورة لن تتكرر، منير يستحق أكثر من هذا بكثير، لأنّه مطرب بلا منافس».

وأضافت نجلاء بدر: «لن أتردد لحظة في الكتابة عنه على صفحات الوطن، وهذا دور الصحافة الحقيقة في أن تشيد بصنّاعها، كما أنّ الملف شامل ووّافٍ عن حياته الفنية منذ بداية دخوله إلى الوسط الفني».

نجلاء بدر توجه الشكر لـ رئيس تحرير جريدة الوطن

ووجّهت الفنانة، الشكر للكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، لاهتمامه بالكوادر الفنية الكبيرة، كما وجّهت شكرا خاصا للمسؤول عن صفحة الفن في صحيفة «الوطن» الصحفي خالد فرج.

ملف محمد منير

جاء الملف بسبب الاحتفال بعيد ميلاده، وقدّم عدد من الفنانين تهنئة خاصة لـ«الكينج» في عيد ميلاده، ونشر عدد من المقالات خلال عدد اليوم، منها مقال الراحل محمود الكردوسي بعنوان: كل الأصوات باطلة إلا صوتك»، ومقال مصطفى عمار بعنوان: «منير» حكاية لا تشبه أحدا.