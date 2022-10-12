«نيفين جامع»: مشاركة 1116 عارضًا في «تراثنا».. «فيديو»

قالت الدكتورة نيفين جامع، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، إن معرض «تراثنا»، بأرض المعارض الدولية المنارة على مساحة 10 آلاف متر، ويشمل أكثر من 1116 عارضًا.

وأضافت خلال لقاء مع مراسل فضائية «دي إم سي»، اليوم، أن المملكة العربية السعودية من ضيوف الشرف بمعرض «تراثنا»، علاوة على 4 دول عربية «الأردن والإمارات وليبيا والسودان».

3 دول عربية تشارك في المعرض للمرة الثانية

وتابعت أنه لأول مرة نستضيف نخبة من كل تلك الدول الشقيقة، موضحة أن وفود من الأردن والسعودية والإمارات شاركوا في معرض «تراثنا» للمرة الثانية، أما السودان فهي المرة الثالثة على التوالي، مؤكدة حرص الدول على المشاركة في الدورات المقبلة.

وأشارت «جامع»، إلى أن هناك ممثلين لكافة المحافظات إلى جانب منتجات أكثر من 32 قطاع حرفي في أرض المعارض، مضيفة أن المنتجات مصرية صميمة ووفق أعلى جودة وذوق.

جناح خاص لـ«حياة كريمة»

وأكملت أن هناك جناح خاص لمنتجات «حياة كريمة»، علاوة على وجود بعض الأجنحة الخاصة بالمنتجات صديقة البيئة، مؤكدة فخرها بالإشراف على المعرض للمرة الرابعة على التوالي.

واستطردت جامع، أنها تتشرف بكونها شريكًا استراتيجيًا مع بنك القاهرة، متابعة أن هناك 20 عارضًا للمنتجات صديقة البيئة، لافتة إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة مشاركة جناح معرض «تراثنا»، بمنتجات يدوية صديقة للبيئة في cop27 بشرم الشيخ، وجاء ذلك أثناء تفقده المعرض.